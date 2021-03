La mamma di Pierpaolo Pretelli è finita al centro di una polemica mediatica. Scendendo nel dettaglio, la signora Margherita ha postato sui social uno scatto che ritrae il nipote Leonardo insieme alla mamma Ariadna Romero. Secondo alcuni follower, la foto avrebbe mancato di rispetto alla nuova fidanzata dell'ex velino.

La foto della discordia

La signora Margherita ha deciso di pubblicare su Instagram uno scatto di suo nipote Leonardo. Tra le varie foto scelte, la donna ne ha presa una in cui il minore compare con la mamma Ariadna Romero.

In poco l'omaggio di una nonna si è trasformato in polemica.

All'indirizzo della mamma di Pierpaolo Pretelli sono arrivati numerosi commenti negativi. Un utente ha fatto notare alla signora che lo scatto è bellissimo, ma irrispettoso. Secondo una fan dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, la signora Pretelli avrebbe dovuto postare una foto di Pierpaolo e della sua nuova fidanzata. Ma non solo, una ragazza si è domandata come mai la famiglia dell'ex velino non riesce ad accettare Giulia Salemi. Un altro utente ha sostenuto che lo scatto è di una "bassezza morale" mentre un altro ha chiosato: "Si commenta da sola". Altri utenti hanno cercato di fare capire alla madre di Pierpaolo Pretelli che, ogni scatto pubblicato sembra un guanto di sfida nei confronti della modella italo-persiana. Infine, tra i vari commenti arrivati all'indirizzo della signora Margherita c'è anche chi l'ha invitata a fare un passo indietro per la felicità di suo figlio.

Al momento la signora Margherita ha deciso di non rispondere a coloro che l'hanno criticata per il suo gesto.

Pierpaolo non ha ancora presentato Giulia alla famiglia

Domenica 21 marzo, Pierpaolo Pretelli è tornato ospite a Live Non è la D'Urso. Il giovane ha fornito ulteriori aggiornamenti alla padrona di casa su come procede la relazione con Giulia Salemi.

Sebbene l'ex gieffino abbia precisato che la storia prosegue a gonfie vele, ha raccontato un retroscena legato alla sua famiglia: "Non ho ancora presentato Giulia, neanche in videochiamata". Pretelli ha riferito che al momento l'unico problema per cui non ha avviato le presentazioni in famiglia, è determinato dalle zone rosse presenti in Italia per arginare il contagio da coronavirus.

Tuttavia, Pierpaolo ha promesso a Barbara D'Urso che presto farà delle videochiamate con la famiglia.

Ma non è tutto, perché Pretelli ha riferito che anche lui non è riuscito a conoscere la madre della sua fidanzata. Fariba Tehrani attualmente è impegnata all'Isola dei Famosi. Pierpaolo ha commentato in modo positivo l'esperienza ella suocera: "È uno spettacolo. Mi piace, è molto simpatica".