Francesca Del Fa è la giovane attrice che dal 2018 nella soap opera di Rai 1 “Il Paradiso delle Signore“ interpreta il ruolo della ‘Venere’ Irene Cipriani.

La signorina Cipriani è una grande risorsa per il magazzino milanese diretto dal dottor Conti: è una ragazza che per alcuni aspetti del suo carattere non sempre entusiasma i fan, essendo schietta, ‘ribelle’ e allo stesso tempo cinica, in quanto ama primeggiare e non sempre pare trovarsi in armonia con le sue colleghe. In verità però, sotto è una ragazza dolce e sensibile, molto attenta e premurosa con i suoi amici. Nel corso della quinta stagione della soap gli spettatori hanno iniziato a conoscere una nuova Irene.

La giovane, anche grazie all’amicizia e al sentimento d’amore che prova per il giovane Rocco Amato, ha subìto una trasformazione diventando più sensibile e più premurosa.

Per raccontare alcune curiosità su come si evolveranno le puntate de “Il Paradiso” - che continueranno ad andare in onda fino a fine maggio su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle 15.55 - Francesca Del Fa ha rilasciato un'intervista in esclusiva per Blasting News, dove ha parlato anche della sua vita privata e della sua carriera.

Francesca Del Fa: Dai 'Medici' a 'Il Paradiso Delle Signore'

Grazie per questa intervista. Lei è una giovane attrice che ama molto la recitazione, ma anche il canto e la danza. Le piacerebbe presentare un programma Tv? Come sta vivendo la popolarità ?

"Buongiorno.

Rispondo subito alla prima domanda con un netto sì. Sarebbe interessante poter presentare un domani un programma televisivo. Non nego che mi incuriosisce molto questo mondo che è completamente diverso dall'ambiente della recitazione e da tutto ciò che ho fatto fino ad adesso. Sto vivendo la mia popolarità in maniera semplice. Per me una delle cose più belle del mio mestiere è proprio quello di poter sentire l'affetto e la stima degli spettatori che ogni pomeriggio ci inondano di meravigliosi messaggi."

Nel 2017 è approdata nel mondo televisivo grazie alla Serie TV i “Medici 2”. Qui ha interpretato il ruolo di Novella Foscari, la figlia di un nobile veneziano destinata a diventare la moglie di Francesco Pazzi. Le è piaciuto interpretare questo personaggio? Ricorda con affetto qualcosa di questa esperienza lavorativa ?

"Si, vero.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per me lavorare su set de i "Medici" è stata un’esperienza molto intensa ed incredibile. Mi è piaciuto molto interpretare il personaggio di Novella Foscari. In modo particolare, grazie a questa serie, ho avuto la possibilità di immedesimarmi totalmente in un'altra persona ed era, grazie anche ai meravigliosi costumi che ho avuto il piacere di indossare.

Sicuramente di questa esperienza lavorativa non dimenticherò mai il mio primo giorno sul set: ero emozionatissima ed avevo il cuore che batteva a mille, anche perchè qui ho avuto la possibilità di recitare con un attore che io ho sempre seguito ed amato sia in " Game of Thrones" che ne "Il Signore Degli Anelli", ovvero Sean Bean."

Passiamo adesso a “ Il Paradiso delle Signore”. La vediamo dal 2018 interpretare il ruolo della cinica “Venere” Irene Cipriani . Irene è una giovane ragazza milanese che crede molto in se stessa ed ha per questo grandi sogni e ambizioni. Cosa le piace di questo personaggio? Si riconosce in lei ?

"Di Irene mi piace molto il suo carattere. È una ragazza molto forte, determinata, schietta, cinica ma allo stesso tempo ironica.

Non mi riconosco tantissimo in lei, se non per alcuni determinati aspetti: tra questi però vi è sicuramente la nostra capacità di essere sempre ironiche, ma soprattutto sincere."

Per interpretare questo personaggio si è ispirata a qualcuno in particolare ?

"No, non mi sono ispirata a nessun personaggio in particolare. Il ruolo che interpreto, con il passare degli anni e del tempo, è cresciuto e si è arricchito con alcuni aspetti del mio carattere. Se all'inizio Irene Cipriani era un pochino un'antagonista, successivamente con il passare del tempo, è diventata proprio grazie all'ironia, più dolce e più fragile".

Il triangolo amoroso tra Rocco, Maria ed Irene

Vi è un triangolo amoroso intorno al personaggio di Rocco Amato . Il ragazzo è conteso, infatti, tra la sua compaesana Maria e la “Venere” Irene.

Lei chi vedrebbe meglio al fianco di Rocco? Senza spoilerare troppo, ci può anticipare cosa accadrà tra il suo personaggio ed il giovane Amato?

"Beh diciamo che Rocco per Irene è un grande amico. Il giovane Amato ha aiutato il mio personaggio in tantissimi momenti difficili. Tra di loro c'è una grande stima. I due ragazzi pur essendo così diversi riescono a "modo loro" a capirsi nel profondo. È indubbio che vi sia tra di loro una grande sintonia, anche se al tempo stesso, appunto come dicevo prima, Irene e Rocco sono molto diversi. Al contrario, il personaggio di Maria è più simile a quello di Rocco. Purtroppo non posso spoilerare troppo, quindi chissà. Vedremo che cosa succederà..."

Durante la quinta stagione della soap abbiamo visto Irene più dolce e più sensibile.

Soprattutto a causa di alcune discussioni familiari è apparsa più fragile e meno sicura. In questo cambiamento c’è lo “zampino” di Rocco Amato? Nel senso, crede che grazie al sentimento che prova per il giovane, Irene sia riuscita a maturare ed a migliorarsi?

"Beh si. Penso proprio che grazie all'amicizia con Rocco, ma anche grazie alle sue colleghe 'Veneri', Irene sia riuscita a capire molte cose su di lei e di conseguenza a cambiare. Secondo me, la cosa più bella di Irene è che la ragazza abbia questo carattere così spigoloso, ma al tempo stesso anche autocritico. Nel suo percorso, infatti, l'amicizia è stata una emozione fondamentale. Proprio per il fatto che Irene non ha la capacità di fidarsi subito degli altri, piano piano sta incominciando a sciogliersi ed affidarsi.

In questo Rocco ha aiutato tantissimo Irene: lui, fin dal primo momento, ha capito nel profondo il carattere della 'Venere'."

Irene e Maria, nonostante alcune piccole discussioni sono diventate “amiche”. Maria vedendo Irene in un momento di grande difficoltà, infatti, ha deciso di aiutarla e di ospitarla. Secondo Lei, Irene si sarebbe comportata nella stessa maniera ? Cosa si deve aspettare il grande pubblico dalla convivenza tra le due ragazze?

" Secondo me Irene, pur avendo un carattere molto forte e apparentemente egoista, alla fine, si sarebbe comportata come Maria e si sarebbe fatta in quattro per aiutare la giovane in un suo momento di difficoltà. Irene, sotto sotto -anche se so che non sembra- ha un animo buono e anche molto altruista.

Sicuramente dalla convivenza tra Maria e Irene il pubblico deve aspettarsi "scintille". Le due giovani hanno personalità opposte ed hanno valori diversi. Nonostante ciò però, così come con Rocco, Maria e Irene, pur essendo così diverse, hanno qualcosa che le accomuna. Di sicuro tra di loro potrà nascere una bella amicizia. Chi lo può affermare, si vedrà."

Irene è la modella della campagna pubblicitaria per la collezione primavera/ estate degli abiti di Gabriella Rossi, la stilista de “Il Paradiso”. Lo slogan della pubblicità è “Un passo avanti”. La collezione e la campagna pubblicitaria però hanno portato molto scompiglio al grande magazzino milanese. Irene non ha passato momenti sereni. Ci può raccontare quali sono state le emozioni e le sensazioni che il suo personaggio ha provato?

"Il personaggio di Irene, rispetto alle scorse stagioni, nelle puntate de "Il Paradiso Delle Signore 5" ha vissuto un periodo di profonda crisi che le ha permesso di crescere molto. Irene, a causa del grande conflitto che ha avuto con suo papà, ha provato diverse sensazioni. In primis, la giovane Cipriani ha provato sofferenza, ma anche una sensazione di rivalsa e di lotta. Inoltre, alla fine, Irene ha provato un grande senso di libertà e di crescita. Piano piano si sta delineando la donna che Irene è e che allo stesso tempo vorrebbe essere."

È arrivata una nuova capo commessa a “Il Paradiso”. È la Signorina Moreau. Il suo personaggio è piaciuto subito al grande pubblico. Le “Veneri” si trovano molto bene con lei. Al contrario però Irene all’inizio non ha preso benissimo questa notizia, poiché ha dovuto lasciare il suo incarico di “ capo- commessa pro- tempore”.

Dopo però aver conosciuto meglio Gloria Moreau, la Cipriani è riuscita a cambiare idea? Quali sono i pregi che le “Veneri” apprezzano e stimano di Gloria?

"Beh, direi che Irene fin da subito ha reagito bene in merito all'arrivo, al grande magazzino, di Gloria Moreau. La giovane Cipriani, infatti, ha avuto fin dall'inizio un'ottima impressione. Il personaggio che impersona l'attrice Lara Komar è molto interessante: Gloria è, al tempo stesso, sia una donna con una personalità molto forte, ma anche molto dolce e sensibile. È bello, infatti, questo lato caretteriale di Gloria che viene accentuato ancora di più nel rapporto che la donna ha instaurato con le "Veneri". Tra di loro vi è un bel rapporto di amicizia e di confidenza, anche se Gloria riesce a mantenere sempre la sua autorità.

Inoltre, la signorina Moreau, è una donna molto ironica: questo è un altro aspetto del suo carattere che piace molto ad Irene. Il personaggio di Gloria presenta tanti lati caratteriali molto belli e differenti da tutte le altre capo- commesse."

C’è una scena che ha registrato e che le è rimasta nel cuore? Al contrario, quale è stata quella più difficile da girare?

"Quest'anno ho avuto la possibilità di registrare delle scene che allo stesso tempo mi sono risultate complicate, ma che per me sono state anche molto toccanti e belle. Faccio riferimento alle scene che ho girato insieme a Giancarlo Commare all'interno del magazzino de "Il Paradiso". Sono state scene difficili da girare, ma che allo stesso tempo mi hanno regalato tante emozioni. Infatti, credo che proprio grazie a queste scene ho avuto modo di imparare tante cose, anche perché queste mi hanno dato la possibilità di arricchire il mio personaggio con alcune sfumature e sfaccettature.

Ammetto che è stato bellissimo girare quel blocco di scene, nelle quali ho lavorato intensamente insieme al regista ed a Giancarlo, alias Rocco. Grazie a questo lavoro ho avuto la possibilità di aprirmi e di superare alcune mie paure."

'Il Paradiso è una grande famiglia'

C’è qualcosa che desidera per Irene?

"Non ho un desiderio in particolare. Per alcuni aspetti io vedo Irene ancora un pochino ragazzina ed immatura. Per questo, mi piacerebbe che grazie anche all'aiuto delle sue amicizie, e chissà, magari anche grazie all'amore, possa un domani acquisire più profondità e più consapevolezza, in modo tale da essere così ancora più libera. Ancor più di quanto lo sia ora."

Tra tutti voi colleghi de “ Il Paradiso” vi è un bel rapporto di stima e di amicizia. Ci può raccontare un aneddoto del suo primo giorno lavorativo su questo set? Chi è il collega che ha incontrato per primo?

"Io sono arrivata a "Il Paradiso" alcuni mesi dopo rispetto ai miei colleghi. Quando sono entrata a far parte del cast della soap, vi era già una grandissima sintonia fra tutti. Il personaggio di Irene, poi, diciamo che serviva da "antagonista" perché la Signorina Cipriani si divertiva - e ogni tanto lo fa ancora- a "mettere zizzania" fra tutti. Ciononostante, però, fin dall'inizio, devo dire che sono stata subito accolta in maniera positiva da tutti. La cosa bella di questo meraviglioso gruppo è proprio questa: siamo una "grande famiglia". Mi ricordo, che durante il mio primo giorno di lavoro, il personaggio di Irene si è dovuta interfacciare per prima con il ruolo interpretato da Neva Leoni, che qui ha interpretato il ruolo di Tina Amato. Tra Irene e Tina vi erano alcuni battibecchi molto divertenti e carini. È stato molto bello poter girare queste scene, perché questo rapporto tra questi due personaggi, secondo me, ha permesso al personaggio di Irene di delinearsi. Devo dire che il rapporto con Neva mi ha trasmesso tantissimo."

A causa dell’emergenza sanitaria in corso le registrazioni delle puntate hanno subìto dei rallentamenti? Viste le nuove misure di sicurezza, per il Suo personaggio la storia si è evoluta in maniera diversa ? Come è il set al tempo di Covid-19?

"La storia di Irene, nonostante le misure di sicurezza per il contenimento del virus, non si è evoluta in maniera diversa. Devo dire che il set al tempo di Covid è stato molto duro. Ci sono stati alcuni momenti difficili, perché vi erano delle misure di sicurezza molto rigide, che abbiamo rispettato in maniera molto rigorosa. All'inizio non è stato facile abituarsi a tutto ciò. In questo anno così particolare, però, mi sono sentita fortunata poiché ho avuto la possibilità di continuare a lavorare. Mi sento privilegiata anche perché ho il privilegio di lavorare in un gruppo di lavoro meraviglioso, e come dicevo prima, molto unito. Questo mi ha dato tanta forza. Nei momenti di difficoltà e di debolezza, vi è questa grande famiglia che è pronta a sostenerti ed incoraggiarti."

Sono terminate le riprese degli episodi de “Il Paradiso Delle Signore 5”. Ora sarà impegnata in altri progetti?

"Abbiamo finito di girare le puntate de "Il Paradiso delle Signore 5" venerdì 19 Marzo. In questi due mesi di pausa, ammetto che il mio progetto principale è quello di riposarmi. Ho vissuto due anni molto intensi. Per questo, sento la necessità di prendermi un pochino di tempo per curare me stessa e per capire alcune cose, e cioè chi sono, dove mi trovo e chi voglio essere. Per questo ho bisogno di riposo."