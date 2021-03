Non c'è pace per Rosalinda Cannavò, l'attrice siciliana protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Più volte è stata criticata per le sue affermazioni e il suo modo di fare a tratti "controverso" e in queste ore a puntare il dito contro Rosalinda, ci ha pensato anche Karina Cascella, storica opinionista dei salotti televisivi di Barbara D'Urso. Sui social, Cascella ha sbottato contro l'attrice siciliana entrata in casa come Adua Del Vesco, ammettendo che con le sue ultime esternazioni sta diventando "ridicola".

La frecciatina di Rosalinda contro Stefania Orlando dopo il GF Vip

Nel dettaglio, tutto è partito dopo che Rosalinda sui social ha lanciato una frecciatina contro Stefania Orlando.

L'attrice siciliana non ha gradito le ultime dichiarazioni di Orlando, la quale parlando del percorso di Rosalinda e Dayane all'interno della casa del GF Vip, ha messo in dubbio la loro sincerità.

Parole che non sono piaciute a Cannavò, che approfittando di un commento di Orlando postato sotto una foto di Andrea Zenga, ha prontamente sbottato dicendo che lei determinate cose le dice guardando negli occhi le persone e chiosando con un "a buon intenditor poche parole" che sembrava essere altamente allusivo nei confronti di Stefania.

Sta di fatto che, tale presa di posizione da parte di Cannavò, non è piaciuta per niente a Karina Cascella che sui social ha prontamente bacchettato la fidanzata di Andrea Zenga.

'Sta diventando ridicola' sbotta Karina Cascella contro Rosalinda

"Questa ragazza sta diventando davvero ridicola" ha sbottato senza troppi mezzi termini Karina parlando dell'atteggiamento di Rosalinda assunto in queste settimane dopo la sua uscita dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Karina ha poi sottolineato l'incoerenza delle azioni di Rosalinda una volta che uscita dalla casa del GF Vip, accusandola di aver attuato una strategia durante le settimane in cui è stata nel programma per fare in modo che non venisse nominata.

"Dentro le faceva comodo fare l'amichetta di tutti. Poi adesso spara a destra e a sinistra" ha prontamente sottolineato Cascella.

Possibile faccia a faccia tra Karina e Rosalinda da Barbara D'Urso?

Insomma l'opinionista di Pomeriggio 5 e Live - Non è la D'Urso non le ha mandate di certo a dire all'attrice siciliana e non è da escludere che proprio in una delle prossime puntate dei talk show di Barbara D'Urso, possa esserci un "faccia a faccia" tra le due donne.

Intanto Rosalinda, per il momento, ha preferito non replicare alle accuse di Karina e si gode il suo amato Andrea Zenga, come dimostrano le ultime storie che ha postato l'11 marzo su Instagram.