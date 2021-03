Due dei protagonisti indiscussi dell'edizione del Grande Fratello Vip 5, conclusa lunedì 1 marzo 2021 sono stati Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L'ex velino ha corteggiato la showgirl da subito ma i due non sono mai andati oltre l'amicizia, per volere della showgirl. Non sono mancati i momenti in cui il giovane e la conduttrice si sono avvicinati, specialmente all'inizio, ma poi l'ex moglie di Flavio Briatore ha messo dei paletti invalicabili. Ciononostante Pierpaolo ed Elisabetta hanno creato, dentro la casa più spiata d'Italia, un rapporto molto speciale, sin quando Gregoraci ha preso la decisione di abbandonare il reality per poter passare le feste natalizie insieme al figlio Nathan Falco.

Pierpaolo Pretelli ora sta vivendo una storia d'amore con Giulia Salemi e ha deciso di fare chiarezza un'ulteriore volta sulla situazione con Gregoraci, dichiarando a Casa Chi di non essersi mai innamorato della donna.

Pierpaolo Pretelli solo infatuato di Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno vissuto un percorso dentro il Grande Fratello Vip 5 molto intenso. Il materano avrebbe voluto oltrepassare la soglia dell'amicizia con la showgirl, che tuttavia glielo ha impedito. Intervistato per Casa Chi, il secondo classificato dell'edizione più lunga del reality, ha affermato di essere stato soltanto infatuato dell'ex moglie di Flavio Briatore ma non di non aver mai provato amore. L'ex velino ha inoltre effettuato una rivelazione, ovvero di aver scoperto, una volta uscito dalla casa di Cinecittà che la showgirl aveva un compagno ad attenderla.

"Elisabetta non poteva dirmi di avere un compagno fuori". Il ragazzo ha continuato affermando che probabilmente Gregoraci non ha fatto trapelare nulla durante la sua permanenza nella casa del GF Vip per mantenere la questione privata. Pretelli non ha intenzione di rinnegare quanto sentito per la calabrese e ha dichiarato di provare stima e affetto nei riguardi della conduttrice.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non convivono

Ci si chiede quale sarà la reazione da parte di Elisabetta Gregoraci alle parole di Pierpaolo Pretelli. Intanto l'ex velino di Striscia la Notizia si sta godendo la sua relazione d'amore con Giulia Salemi sbocciata già all'interno della casa più spiata d'Italia e che sta proseguendo all'esterno. La coppia, ribattezzata Prelemi, sta vivendo i primi giorni lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip 5 e al momento, però, non vivono ancora insieme.

Infatti l'italo-persiana abita a Milano, mentre il materano è a Roma. Sui social sono vari i momenti immortalati mentre sono comunque insieme. Sulla possibilità di una convivenza, Pierpaolo ha affermato che lui continua a stare nella Capitale, città in cui vi è anche il figlio avuto dalla relazione con Ariadna Romero. "Vediamo un attimo quali sono le sue idee e le mettiamo in ordine con le mie" ha affermato Pretelli in riferimento all'influencer.