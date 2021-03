La soap opera Tempesta d'amore prosegue la propria messa in onda televisiva su Rete 4. A tal proposito arrivano le anticipazioni della longeva soap bavarese, che riguardano la trama delle puntate che saranno trasmesse da sabato 13 a venerdì 19 marzo alle ore 19:35 circa.

I piani di Robert Saalfeld per riportare i coniugi Sonnbichler al Furstenhof rischieranno di non andare a buon fine. Nel mentre, Steffen dirà alla sua amata Franzi di aver trovato un ottimo lavoro ad Amsterdam e le chiederà di partire con lui. Tim, venuto a saperlo, farà di tutto per convincere la frutticoltrice a non lasciare Bichlheim.

Anticipazioni italiane di Tempesta d'amore: Robert rivuole i Sonnbichler

Nel dettaglio, Vanessa si sentirà sconsolata dal fatto che Robert abbia preso le distanza da lei, ma in realtà l'ex rampollo della famiglia Saalfeld sarà talmente oberato di lavoro che si metterà a studiare un piano ingegnoso per far ritornare i coniugi Sonnbichler al Furstenhof. Selina von Thalheim, una compagna di classe della perfida Ariane, arriverà a Bichlheim per prendere parte al raduno d'auto d'epoca. Lo chef André inizierà a sospettare che a rubare le ricette di Linda è stata proprio Rosalie. Arrivata al lussuoso albergo bavarese, Seline farà la conoscenza di Christoph e tra loro due sarà amore a prima vista.

Arriva il giorno della gara d'auto d'epoca e il vecchio Werner sarà al settimo cielo, perché vedrà questo evento come un modo per rilanciare l'immagine del Furstenhof, macchiata dalle nefandezze della perfida Kalenberg.

Più tardi, il padre di Robert farà una bruttissima scoperta: il contratto delle auto d'epoca non è mai stato stipulato. Questo significherà che il lussuoso hotel bavarese sarà sfregiato da una tragedia.

Scoppia un incendio, Tim in pericolo

Alfons e Hildergard accetteranno di tornare a lavorare al Furstenhof a una precisa condizione che Robert acconsenta al signor Sonnbichler di guidare un'auto d'epoca.

Il fisioterapista Paul, nel frattempo, confesserà alla sua amata Michelle che gli piacerebbe che lei rinunciasse al suo sogno di una vita, ovvero fare un viaggio intorno al mondo.

Come reagirà la ragazza? Intanto, divamperà un incendio nel garage del Furstenhof, scelto per custodire le auto d'epoca, che metterà in pericolo la vita di ospiti e dipendenti.

Franzi si allarmerà quando verrà a sapere che Tim è in pericolo, ma quando lo vedrà sano e salvo gli correrà incontro per abbracciarlo. Il signor Saalfeld, intanto, noterà che sulla camicetta di Ariane c'è una macchia di fuliggine e capirà che ad appiccare l'incendio è stata proprio lei.

Spoiler Tempesta D'Amore, trama puntate dal 13 al 19 marzo: Ariane sotto accusa

Le anticipazioni di Tempesta d'amore riguardanti la trama delle puntate in onda dal 13 al 19 marzo su Rete 4 raccontano che Christoph dirà a Robert e a Werner che ad appiccare l'incendio al garage del Furstenhof è stata la signora Kalenberg. Solo il padre di Valentina crederà alle parole del suo ex rivale in amore, il vecchio albergatore, invece, insisterà nel dire che Ariane è una socia affidabile, onesta e corretta.

Per paura di non vederla più, Tim cercherà di convincere Franzi a non partire per Amsterdam, ma la giovane frutticoltrice sarà irremovibile.