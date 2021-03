Cresce l'attesa per il serale di Amici 20 e le prime anticipazioni rivelano che in questi giorni la produzione e anche i concorrenti stanno cominciando a lavorare alacremente in vista della prima puntata. Lo show della De Filippi, infatti, prenderà il via il prossimo sabato 20 marzo in prime time su Canale 5 ma non andrà in onda in diretta bensì sarà registrato.

La programmazione di Amici 20: il 18 marzo sarebbe prevista la registrazione

Le anticipazioni sulla programmazione di Amici 20 rivelano che come accadeva fino a pochi anni fa, il serale verrà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Secondo alle indiscrezioni riportate sul web, la registrazione della prima puntata sarebbe in programma il prossimo 18 marzo per poi andare in onda sabato 20 marzo in prima serata, dalle 21:15 circa su Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, i concorrenti ammessi al serale possiamo anticiparvi che tutti gli allievi che sono arrivati fino a questo punto della gara, sono riusciti ad accedere allo show di prima serata.

Le prime anticipazioni sul serale di Amici 20: lo spoiler di Lorella Cuccarini sulle 'squadre'

A fornire un ulteriore tassello sul puzzle del serale è stata la professoressa Lorella Cuccarini che, in un post pubblicato su Instagram, ha ammesso di essere curiosa di scoprire come saranno suddivise le squadre di concorrenti per questa nuova edizione.

Si tratterebbe di uno spoiler clamoroso, visto che nella passata edizione la De Filippi aveva scelto di "abolire" la sfida a squadre per ripristinare le gare singole tra i concorrenti. Quest'anno, però, potrebbe esserci un vero e proprio ritorno al passato.

Tra i giurati di Amici 20 potrebbe esserci anche Can Yaman, star di DayDreamer

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul meccanismo del serale di Amici 20, il 9 marzo vi abbiamo anticipato in anteprima che tra i papabili giurati di questa edizione del serale potrebbe esserci anche l'attore turco Can Yaman, che ha stregato il pubblico italiano con la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno.

Del resto, il sodalizio tra Can e Maria De Filippi si è visto già a C'è posta per te, dove l'attore turco è stato ospite anche quest'anno, registrando risultati d'ascolto clamorosi.

Riuscirà la conduttrice di Amici 20 a portarlo al serale anche solo per una puntata? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane. Di sicuro, non parteciperà al serale nelle vesti di giurato, il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

A smentire le indiscrezioni apparse sui giornali è stato proprio Tommaso Zorzi in una serie di stories pubblicate su Instagram.