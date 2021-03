Continua l'appuntamento con la soap tedesca Tempesta d'amore. Le prossime puntate che andranno in onda in Italia saranno ricche di colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi tedeschi rivelano che il folle amore di Franzi Krummbiegl nei confronti di Tim Saalfeld si trasformerà in un tentato omicidio. La ragazza infatti cercherà di uccidere l'uomo che ama per colpa di Steffen. Quest'ultimo le darà un farmaco che aumenterà la sua ira. Baumgartner cercherà di far credere a Franzi che il suo ex fidanzato vorrà distruggere le sue piantagioni. La ragazza, sotto effetto dei farmaci, si recherà da Tim e oltre a insultarlo verbalmente, si getterà contro di lui attraverso una scavatrice.

La tragedia verrà fortunatamente evitata ma il giovane Saalfeld non potrà far finta di niente. Deluso dal comportamento della donna che ama farà licenziare la Krummbiegl.

Steffen mette Franzi contro Tim

Le trame delle puntate tedesche informano che Franzi tenterà di far morire Tim, il ragazzo di cui è follemente innamorata. Ma dietro a questo atto violento ci sarà lo zampino di Steffen. Quest'ultimo a causa degli imbrogli dei suoi genitori, avrà tagliato ogni rapporto con suo padre. Successivamente il giovane deciderà di comportarsi allo stesso modo di Dirk, adottando così delle tecniche violente per raggiungere i suoi obiettivi. Uno di questi sarà quello di allontanare a tutti i costi Franzi da Tim. Purtroppo però le cose peggioreranno drasticamente.

Il giovane Baumgartner inizialmente danneggerà la sua stessa azienda di sidro, distruggendo così il rapporto tra la fidanzata e suo cugino. Steffen vorrà far credere a Franzi che il suo ex fidanzato Tim voglia sterminare le sue coltivazione, mettendo quindi la ragazza contro Saalfeld. Per fare andare su tutte le furie Franzi contri Tim, Steffen le darà un farmaco che le aumenterà l'aggressività.

Franzi si scaglia contro Tim

La reazione della giovane Franzi però andrà oltre le aspettative di Steffen. La ragazza salirà su una scavatrice e precipiterà a tutta velocità contro Tim. Quest'ultimo cadrà per terra ma fortunatamente non perderà la vita. Il giovane Saalfeld non potrà ignorare il comportamento della ragazza alla quale giorni prima aveva dichiarato di essere innamorato.

Tim, dopo che la sua ex fidanzata avrà cercato di ucciderlo, deciderà di farla licenziare. Successivamente la giovane Krummbiegl si riprenderà dall'effetto dei farmaci e non avrà pace per aver commesso un gesto ti grande importanza nei confronti dell'uomo che ama. Disperata, la ragazza chiederà aiuto a Michael per farsi visitare. Poco dopo Franzi verrà a conoscenza di essere stata drogata e cercherà di capire l'identità del colpevole.