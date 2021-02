Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:35 su Rete 4 ed in streaming su Mediaset Play. Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore raccontano che Erik costringerà Maja ad ingannare Florian per approvare un progetto immobiliare. Erik, difatti, avrà in pugno von Thalheim, minacciandola di rivelare che il padre Cornelius non è morto qualora si rifiutasse di tradire il fidanzato. Florian scoprirà presto l'inganno e concluderà la relazione con Maja, mentre Cornelius tornerà inaspettatamente al Fürstenhof sotto mentite spoglie. Il giovane Vogt confesserà alla sua ex Maja di non riuscire a dimenticarla e la con Thalheim, convinta di potersi fidare, gli svelerà la reale identità di Lars Sternberg, ovvero Cornelius.

Florian, infine, troverà le prove del ricatto che il fratello Erik ha architettato e la sua rabbia prenderà il sopravvento.

Erik costringerà Maja ad ingannare Florian

Le anticipazioni della soap opera tedesca svelano che Erik costringerà Maja ad ingannare Florian per approvare un progetto immobiliare, minacciandola di rendere pubblico che il padre della ragazza, Cornelius, è ancora vivo.

Cornelius, difatti, non perse la vita in un incidente come credono in molti, bensì decise di far perdere le sue tracce a seguito di una truffa di cui fu vittima.

Florian, poco più tardi, scoprirà l'inganno di Maja e deciderà senza mezzi termini di troncare la loro relazione amorosa.

Cornelius tornerà al Fürstenhof nelle vesti di Lars Sternberg

Le trame tedesche di Tempesta d'amore anticipano che Cornelius, padre di Maja, tornerà al Fürstenhof sotto mentite spoglie, per evitare di farsi riconoscere.

L'uomo, oltre ad usare un nome fittizio, ha subito anche un'operazione chirurgica che lo ha trasformato in volto. Giunto al Fürstenhof, von Thalheim sarà più che mai intenzionato a scoprire chi si cela dietro la truffa che, anni addietro, lo costrinse a scappare. Tali indagini gli forniranno una pista che porterà il nome proprio di Erik.

Successivamente, il giovane Vogt, nonostante la cocente delusione derivante dall'inganno di Maja, confesserà alla ex di non averla dimenticata.

Maja, intenerita dalla parole di Florian, gli confesserà la verità su Lars Sternberg, ovvero Cornelius, e del perché il padre fu costretto a scappare. Maja, per avvalorare le sue confessioni, mostrerà inoltre a Florian i documenti riguardanti gli interventi di chirurgia plastica fatti dal padre Cornelius.

Florian, però, sarà oltremodo confuso dalle parole della sua amata e vorrà indagare sull'accaduto, trovando poco dopo le prove dell'inganno che il fratello Erik ha propinato a Maja.

A quel punto, accecato dalla rabbia, Florian affronterà il fratello Erik.