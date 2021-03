Carolina Stramare si è ritirata dall'Isola dei Famosi. L'ex Miss Italia era pronta a sbarcare in Honduras come naufraga, ma a casa di alcuni problemi familiari ha deciso di annunciare il suo ritiro. Dopo il comunicato diffuso dalla produzione del Reality Show, è arrivata la conferma dalla diretta interessata. Carolina ha spiegato che al primo posto c'è la sua salute e quella dei suoi cari.

Stramare non andrà in Honduras

Il prossimo 15 marzo aprirà i battenti l'Isola dei Famosi. Al timone del reality show di Canale 5 ci sarà Ilary Blasi mentre come opinioniste sono state scelte Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Come inviato in Honduras, quest'anno ci sarà Massimiliano Rosolino alle prese con la sua prima esperienza. Per quanto riguarda il cast dei naufraghi era stata confermata Carolina Stramare. La stessa ex Miss Italia sui social aveva dichiarato di non vedere l'ora di affrontare quest'esperienza completamente nuova.

Poche ore dopo la sua ufficializzazione, è arrivato un comunicato della produzione, in cui si annunciava il ritiro della naufraga: "Carolina Stramare non partirà per l'Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l'avventura all'Isola dei Famosi".

Le parole dell'ex Miss Italia

Dopo il comunicato Mediaset, sul profilo Instagram Carolina Stramare ha confermato il ritiro dal reality show di Canale 5.

La diretta interessata non ha formito ulteriori dettagli, ma ha affermato: "Preferisco tutelare e tenere sotto controllo la situazione". Nel proseguo del messaggio, l'ex Miss Italia ha aggiunto: "Prima di tutto c'è la mia salute e quella dei miei cari". Stramare si è detta certa che in futuro avrà altre occasioni per poter affrontare un'avventura del genere.

Infine, rivolgendosi ai suoi follower ha riferito di essere sicura che tutti riusciranno a comprendere la sua posizione.

Il cast dei naufraghi

In settimana Akash Kumar aveva annunciato lo stralcio del contratto, perché non condivideva la clip di presentazione montata dagli autori. Il modello dagli "occhi di ghiaccio" aveva spiegato su Instagram di essere pronto a partire per l'Isola dei Famosi, ma anche a ritirarsi subito.

Il giovane in una diretta Instagram con i due ex naufraghi Luca Vismara e Marina La Rosa ha affermato di avere avuto una discussione con gli autori del programma. Sebbene il diretto interessato abbia invitato la produzione a riformulare il video di presentazione, Kumar non sarebbe stato accontentato. Akash ha riferito che nella clip non voleva fossero presenti solamente gli elogi al suo aspetto fisico, ma anche le sue qualità: "Tutto il video su di me che faccio il modello, parliamo anche di altro?"