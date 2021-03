Tommaso Zorzi si sta mettendo in mostra come opinionista all'Isola dei Famosi e la sua carriera sembrerebbe in forte ascesa, visto il credito che Mediaset sta concedendo al fresco vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip. L'influencer, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di una lodevole iniziativa, ha infatti devoluto tutto il montepremi vinto in beneficenza. Questa azione che ha visto protagonista Tommaso non è stata vista di buon occhio da diversi utenti del web, molti hanno infatti ironizzato sostenendo che la beneficenza va fatta senza essere sbandierata. Zorzi si è prontamente difeso dall'accusa e ha controbattuto con estrema fermezza.

Polemica su Tommaso Zorzi per aver donato in beneficenza l'intera vincita del GF Vip 5

Tommaso Zorzi ha subito un attacco da parte di diversi utenti del web per aver fatto beneficenza donando l'intera somma vinta al Grande Fratello Vip 5. Il giudizio e l'accusa mossa a Zorzi non è di certo passata inosservata anche se, a onor del vero, la stragrande maggioranza di coloro che lo seguono hanno visto in maniera estremamente positiva l'azione dell'influencer. Gli haters hanno riscontrato un eccessiva voglia di protagonismo nel gesto del nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi, Tommaso si è detto estremamente stupito per le critiche ricevute e ha infatti sostenuto con rammarico: "Mi credereste se vi dicessi che c’è una polemica sul fatto che ho donato l’intero montepremi in beneficenza?".

Alcune accuse degli utenti e la replica di Tommaso Zorzi

In una storia su Instagram, Tommaso Zorzi ha portato a conoscenza dei suoi follower la polemica che stava montando nei suoi confronti per aver pubblicamente deciso di fare beneficenza per l'intero ammontare del montepremi, un totale di centomila euro contro in cinquantamila previsti dal regolamento del Reality Show targato Mediaset.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tra i messaggi privati ricevuti dall'influencer si sono notati: "La beneficenza si fa in silenzio", "Quando fai opere di bene non lo dici", "Stratega" e tanti altre accuse gratuite. Tommaso ha replicato in maniera netta sostenendo che coloro che vogliono gettare fango lo faranno anche in situazioni estremamente positive, pur facendo azioni buone per le persone più bisognose.

Per fortuna Zorzi ha anche rilevato che la stragrande maggioranza dei suoi fan lo hanno appoggiato e hanno continuato a difendere il loro beniamino sia per la beneficenza effettuata che per tutte le altre attività lavorative che lo stanno vedendo coinvolto da protagonista. Nel frattempo, sembrerebbe definitivamente tramontata la possibilità di un chiarimento con Maria Teresa Ruta.