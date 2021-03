A poco più di una settimana dal suo trionfo al GF Vip 5, Tommaso Zorzi sta cominciando a rilasciare delle dichiarazioni sia su quello che è successo nella casa che sul suo futuro. Interpellato a Casa Chi su come sta cambiando la sua carriera dopo il reality, il ragazzo ha fatto sapere che ci sono tanti progetti in ballo con Mediaset: il ritorno dell'influencer davanti alle telecamere, dunque, non dovrebbe tardare ad arrivare.

Il successo di Zorzi dopo il GF Vip 5

Da quando ha lasciato la casa del GF Vip, Tommaso ha ripreso a pieno ritmo la sua vita, ma ha anche dovuto far fronte a tante belle novità.

Come ha raccontato lui stesso nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Casa Chi il 9 marzo, sono in molti a volere Zorzi professionalmente parlando: il talento che il giovane ha dimostrato di avere tra le mura di Cinecittà, gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo e della televisione in particolare.

Quando un giornalista gli ha chiesto cosa c'è nel suo imminente futuro, l'influencer ha risposto: "Sarei bugiardo se dicessi che non ci sono progetti. In realtà, con Mediaset stiamo valutando una serie di cose. Incrocio le dita".

Il vincitore della quinta edizione del format di Canale 5, dunque, ha confermato le indiscrezioni che sono circolate di recente sul suo conto: sarebbero in tanti a "corteggiare" Tommy per nuovi o storici programmi, ora sta soltanto a lui scegliere quello che risalta al meglio le sue qualità.

La pace tra Zorzi e Aurora Ramazzotti

Un altro argomento che Tommaso ha affrontato oggi nella chiacchierata virtuale con i giornalisti, è quello sulle cose che sono successo dopo la sua uscita dalla casa, soprattutto nel privato.

Terminata la lunga esperienza al Grande Fratello Vip, infatti, Zorzi è riuscito a recuperare un rapporto al quale ha sempre tenuto tanto: "Sono felice di aver ritrovato la mia unica vera amica, Aurora Ramazzotti.

Lei e Michelle Hunziker sono come una famiglia per me".

Quella con la figlia di Eros, però, non è l'unica amicizia che l'influencer ha riallacciato dopo la vittoria nel reality di Canale 5: anche con Elettra Lamborghini, infatti, il ragazzo ha fatto pace dopo un periodo di gelo dovuto ad alcune incomprensioni.

"Ne approfitto per farle un grande in bocca al lupo per la sua avventura a l'Isola dei Famosi", ha aggiunto Tommy che, come anticipato dai siti di Gossip giorni fa, avrebbe rifiutato di essere il terzo opinionista del format sulla sopravvivenza in partenza il 15 marzo.

Il sogno di Zorzi: lavorare con Maria De Filippi

Se l'Isola dei Famosi sarebbe stata lui stesso a rifiutarla dopo la fine del GF Vip, è un altro programma di Canale 5 che Tommaso vedrebbe bene nel suo futuro.

Da quando Zorzi ha "disertato" la puntata di Live-Non è la D'Urso dedicata a tutti i finalisti del reality, in rete ha cominciato a spargersi la voce che il ragazzo avrebbe detto no a Barbara perché già legato ad un'altra conduttrice Mediaset molto amata.

Si diceva, infatti, che l'influencer era stato selezionato da Maria De Filippi per il serale di Amici: il ruolo scelto per il giovane, sarebbe stato quello di membro della giuria di tutti gli appuntamenti in prima serata con il talent-show.

Con una Instagram Stories, però, Tommy ha smentito questa indiscrezione: "Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di Amici.

Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe bene. Stagista per sempre".

Il sogno di Zorzi, infatti, è da sempre quello di lavorare con o per Maria, la presentatrice che ammira e stima di più e alla quale si ispira per la carriera in televisione che vorrebbe intraprendere dopo il trionfo al Grande Fratello Vip.