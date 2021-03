Tommaso Zorzi, da quando si sono spenti i riflettori del Grande Fratello Vip 5 ed è stato proclamato vincitore assoluto di questa edizione, ha avuto modo di togliersi un bel po' di sassolini dalle scarpe. Nel corso delle ultime interviste rilasciate in tv e sui social, il giovane influencer ha puntato il dito contro Guenda Goria e sua mamma Maria Teresa Ruta ma al tempo stesso ha lanciato anche una frecciatina velata nei confronti di Barbara D'Urso, che in questi mesi ha dato ampio spazio all'interno delle sue trasmissioni alle vicende dei concorrenti rinchiusi nella casa più spiata d'Italia.

La delusione di Tommaso Zorzi per Guenda e Maria Teresa Ruta

Nel dettaglio, Tommaso ha ribadito di essere rimasto deluso da alcune dichiarazioni che sono state fatte da Maria Teresa Ruta, con la quale nella casa del GF Vip, credeva di aver instaurato un buon rapporto di amicizia.

Al tempo stesso, Zorzi non ha nascosto la sua delusione neppure nei confronti di Guenda Goria, sottolineando il fatto che anche alcune sue uscite non gli sono piaciute per niente. Per questo motivo, ha bollato mamma e figlia come due persone false, con le quali non intende avere a che fare al di fuori del contesto televisivo del GF Vip.

Tuttavia, nel puntare il dito contro Maria Teresa e Guenda, Tommaso non ha risparmiato neppure una frecciatina a Barbara D'Urso, dato che queste dichiarazioni sarebbero state rilasciate proprio in alcuni dei suoi programmi.

La lieve frecciatina di Zorzi a Barbara D'Urso

"Non voglio tornare sull'argomento, perché non voglio dargli adito di fare un'altra stagione da Barbara D'Urso. Ecco, ho risposto no?" ha dichiarato Tommaso nel corso della sua intervista social.

Insomma il vincitore del GF Vip non ha voluto sbilanciarsi più di tanto su Maria Teresa e Guenda, perché non vuole che poi vengano ospitate nei salotti pomeridiani di Barbara D'Urso per parlare di lui.

Come reagirà a questo punto la conduttrice di Live e Pomeriggio 5?

Dopo il GF Vip, Tommaso Zorzi non va da Barbara D'Urso a Live

Tra l'altro, proprio nel corso delle ultime ore, si è molto discusso della mancata ospitata di Tommaso nel talk show serale Live - Non è la D'Urso in onda la domenica sera su Canale 5. La scorsa settimana, infatti, hanno partecipato quasi tutti i protagonisti della finale del GF Vip, ma non c'era il vincitore.

Le prime indiscrezioni dicevano che Tommaso avesse detto "no" a Barbara D'Urso perché già impegnato in una trattativa con Maria De Filippi, per diventare uno dei giurati al serale di Amici 20. Indiscrezione che è stata smentita da Zorzi sui social, dove ha rivelato che non c'è nessuna trattativa con De Filippi ma ha taciuto sulla sua assenza dalla D'Urso.