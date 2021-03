L'amicizia tra Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sembra scricchiolare. Ospite di Pomeriggio 5, la giornalista ha riferito di avere sentito tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip tranne gli "Zorzando". La diretta interessata ha spiegato a Barbara D'Urso di esserci rimasta male, perché Tommaso dopo la nomination ha taciuto.

La versione di Ruta

Nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso, Maria Teresa Ruta ha svelato un retroscena riguardante il rapporto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Scendendo nel dettaglio, la 60enne ha spiegato di non essere ancora riuscita a sentire i suoi due amici: "Mi sono sentita praticamente con tutti".

Poi, Maria Teresa ha aggiunto: "L'unica che non ho ancora sentito è Stefania Orlando".

L'ex concorrente del Reality Show di Canale 5 ha precisato di essere in contatto con il marito della showgirl romana, Simone Gianlorenzi. Ma non è tutto, la mamma di Guenda Goria ha riferito di avere sentito Dayane Mello, Rosalinda Cannavò anche prima di approdare nel salotto di Pomeriggio 5. Per quanto riguarda Zorzi, Maria Teresa ha affermato: "Con Tommaso non ci siamo sentiti". La diretta interessata ha spiegato di avere parlato con il web influencer subito dopo la proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip. Come riferito da Ruta, i due ex coinquilini hanno parlato anche durante la festa fatta in albergo. La 60enne ha riferito che non pretende di sentire il 25enne meneghino mentre è in macchina, ma gradirebbe un po' di considerazione.

La mamma di Guenda Goria ha precisato che lei non deve perdonare nessuno. Tuttavia, si è tolta una sassolino dalla scarpa: "Avrei voluto che dopo la nomination, Tommaso mi avesse parlato invece ha taciuto". Dunque, tra i tre ex "vipponi" al momento sembra esserci aria di crisi. Tuttavia, non è escluso che presto Tommaso, Maria Teresa e Stefania non abbiano un chiarimento e ritornino ad avere quel rapporto che avevano costruiti nella casa di Cinecittà.

I progetti per il futuro

Archiviato il capitolo legato al rapporto con gli "Zorzando", Maria Teresa Ruta ha parlato dei suoi progetti futuri. In particolare, la giornalista ha spiegato a Barbara D'Urso che vorrebbe convolare a nozze con Roberto Zappulla: "Mi voglio sposare sott'acqua con il prete". La diretta interessata ha precisato che al momento non c'è nulla di concreto, perché per fare un matrimonio come desidera bisogna attendere la bella stagione: "L'acqua è fredda adesso".

Ruta ha confidato che vuole sposare Roberto in Italia, perché essendo convolati a nozze all'estero per lo stato italiano non risultano coniugati e dunque non può trascrivere gli atti.