Tantissime sorprese hanno caratterizzato le ultime puntate della soap Il Paradiso delle Signore. Molti personaggi sono andati via, lasciando il posto a volti inediti. Nel corso di questa stagione, hanno fatto ingresso: Anna Rossi, Dante Romagnoli, e la capo-commessa Gloria Moreau, interpretata da Lara Komar. L'attrice ha rilasciato una recente intervista a Tv Serial confermando di essersi subito innamorata del suo personaggio, con un passato non facile alle spalle. L'auspicio di Lara è che la sua storia possa colpire i telespettatori.

Lara Komar innamorata del personaggio di Gloria

L'ingresso della nuova capo-commessa Gloria ha portato una ventata di aria fresca al grande magazzino.

Grazie alla sua eleganza e fierezza è entrata subito nel cuore delle Veneri. Come molti telespettatori sanno, la signorina Moreau è tornata in Italia da Nizza per uno scopo: conoscere e riabbracciare la figlia Stefania Colombo. La giovane Venere non sa che la sua mamma è viva e molto presto potrebbe scoprirlo. E' palese quanto Gloria tenga a Stefania, infatti si comporta come se non fosse una semplice Venere. E' pronta a confortarla, a consigliarla ed è stato proprio grazie all'intercessione della Moreau, che zia Ernesta ha deciso di lasciare la ragazza a Milano.

L'attrice che interpreta Gloria Moreau, Lara Komar, in una recente intervista a Tv Serial, ha commentato il suo ingresso all'interno del cast de Il Paradiso delle Signore. Interpretare il ruolo da capo-commessa per Lara non è stato semplice.

Ha dovuto sostituire l'amatissimo volto di Clelia Calligaris ma nonostante questo, non appena ha avuto modo di leggere il ruolo si è tanto innamorata di Gloria Moreau: "è una donna che ho sentito subito vicino", ha ammesso Lara. L'ingresso della signorina Moreau al Paradiso delle Signore è stato molto misterioso. Ha tanto colpito come la donna abbia nascosto il suo passato "difficile, un segreto e un trascorso pesante".

L'attrice conferma infatti di avere "una missione" da portare a termine durante il suo percorso all'interno della soap.

Lara ringrazia lo staff de Il Paradiso per l'accoglienza

Durante l'intervista, Lara Komar ha raccontato che non è stato facile per lei, non essendo di Roma, affrontare questa trasferta, soprattutto in questo periodo difficile a causa della Covid.

Non appena è entrata a far parte del cast è stata travolta da un caloroso abbraccio. Lara ha ringraziato infatti tutti i suoi colleghi e lo staff de Il Paradiso delle Signore, che l'ha accolta a braccia aperte facendola sentire a casa. Per quanto riguarda invece la storia del suo personaggio, Lara si augura che possa stupire tantissimo i telespettatori e che il suo passato possa arrivare dritto al cuore perché: "se affrontiamo la vita con leggerezza e spontaneità, resteremo sempre innamorati", conferma l'attrice.