Terminato il Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha preso parte a diverse trasmissioni televisive Mediaset, dove ha avuto modo di raccontarsi post vittoria al reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, Zorzi non si è mai presentato nei programmi di Barbara D'Urso che attualmente su Canale 5 conduce ben tre programmi: Pomeriggio 5, Live - Non è la D'Urso e Domenica Live. Il vincitore del GF Vip non ha mai preso parte ai programmi della signora del pomeriggio Mediaset e in una recente intervista ha lanciato una presunta frecciatina, ammettendo di aver dovuto fare una "cernita".

L'assenza di Tommaso Zorzi nei programmi di Barbara d'Urso

Nel dettaglio, subito dopo la vittoria al GF Vip, Tommaso si è raccontato in esclusiva a Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin.

Poi ha avuto modo di partecipare ad una registrazione di Avanti un altro di sera, condotto da Paolo Bonolis che andrà in onda a partire dall'11 aprile su Canale 5.

Ieri sera, invece, Tommaso ha preso parte alla prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, il celebre talk show di seconda serata di Canale 5 condotto da Costanzo.

Ai programmi di Barbara D'Urso, però, Tommaso non ha mai preso parte e in tantissimi si sono chiesti il perché di questa scelta, visto che gli studi di Live e Pomeriggio 5 si trovano proprio a Milano, città in cui il vincitore del GF Vip, vive da diversi anni.

'Devo fare una cernita' ammette Tommaso: frecciatina a D'Urso?

In una recente intervista, Tommaso ha ammesso che in queste settimane post vittoria al reality show di Signorini, ha "dovuto dire dei no".

"Non sto andando in tutte le trasmissioni che mi stanno chiamando, devo fare una cernita" ha ammesso Zorzi che, in questo modo, potrebbe aver lanciato una sottolie frecciatina proprio a Barbara d'Urso, dato che all'appello mancherebbero soltanto i suoi programmi.

Zorzi ha sottolineato che in questo momento la sua priorità è l'Isola dei famosi 2021, dove veste i panni di opinionista al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Al tempo stesso, poi, Tommaso sta preparando il suo talk show Isola Off, che andrà in onda al mercoledì in seconda serata.

Si parla di Zorzi alla domenica pomeriggio di Canale 5

Insomma un periodo decisamente impegnativo per Tommaso che si sarebbe ritrovato a dire dei no a svariati programmi Mediaset. Intanto Mediaset continua a puntare su di lui e lo stesso Zorzi ha recentemente confermato che questa estate testerà un nuovo format.

Si vocifera, inoltre, che dal prossimo settembre Tommaso potrebbe prendere in mano le redini della domenica pomeriggio di Canale 5, strappando così il posto proprio a Barbara D'Urso.