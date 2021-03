Quando mancano poche ore al debutto della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ha raccontato ai giornalisti perché ha cambiato idea sul ruolo di opinionista che dapprima ha rifiutato e dopo ha accettato. Il ragazzo ha spiegato di non essersela sentita di dire no dopo aver saputo della positività di Elettra Lamborghini al Coronavirus. In queste ore, però, l'influencer è al centro dell'attenzione per un inaspettato scambio di "attenzioni" social con Francesco Monte, ex di Giulia Salemi.

Il motivi per cui Zorzi ha accettato l'Isola dei Famosi

Lunedì 15 marzo, Tommaso debutterà nel ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi.

Soltanto una settimana fa, però, il ragazzo aveva rilasciato un'intervista per spiegare il motivi per il quale aveva rifiutato la proposta di Mediaset: "Ho bisogno di fermarmi, devo staccare. Ringrazio ma non darei il meglio".

Qualcosa che è successo nei giorni scorsi, però, ha fatto cambiare idea a Zorzi, che oggi si prepara ad affiancare Iva Zanicchi negli studi tv dai quali sarà trasmessa la nuova edizione del reality di Canale 5.

A raccontare il perché del suo ripensamento, è stato lo stesso influencer in un recente faccia a faccia con un giornalista: "Non me la sono sentita di lasciare un buco dopo la situazione di Elettra".

La notizia della positività della Lamborghini al Coronavirus, dunque, ha spinto il 25enne a fare dietrofront e ad accettare di essere commentatore fisso del format sulla sopravvivenza, quello che quest'anno sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi.

I progetti di Zorzi, dalla televisione al web

Tommaso ha anche spiegato che quando Elettra si negativizzerà, lui resterà nel trio di opinionisti fissi dell'Isola dei Famosi.

Se il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha accettato di prendere parte alla nuova edizione del reality, è anche per un altro motivo strettamente legato alla sua ambizione di diventare presentatore.

"Mi hanno dato l'opportunità di fare un altro progetto di conduzione online, un'Isola Off dove penso di poter dare il meglio", ha fatto sapere il giovane in una recente intervista.

In merito ai naufraghi che il 15 marzo debutteranno sulle spiagge dell'Honduras, Zorzi ha detto di fare il tifo per il "collega" Awed (youtuber molto conosciuto, proprio come lui prima di entrare nella casa di Cinecittà) e di essere pronto ad usare la sua ironia per spronare quei concorrenti che vivranno l'esperienza non da protagonisti.

Lo 'smacco' di Zorzi a Giulia Salemi

Un altro rumor che sta circolando in queste ore su Tommaso, è quello che coinvolge anche un ragazzo col quale ha avuto parecchio da ridire negli ultimi anni.

Come hanno notato i più attenti fan, di recente il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha iniziato a seguire Francesco Monte su Instagram (che ha immediatamente ricambiato il gesto). Tra i due c'è stato un botta e risposta a distanza che ha riguardato anche Giulia Salemi, ex del tronista e amica di vecchia data di Zorzi.

Dopo aver saputo delle chiacchiere che hanno cominciato a circolare sui social sulla carineria che ha fatto nei confronti del pugliese, l'influencer si è immediatamente esposto per spiegare che dietro ad ogni sua mossa c'è un perché.

L'avvicinamento di Tommy a Monte, potrebbe essere una conseguenza di un'altra decisione che il protagonista del reality ha preso dopo l'uscita dalla casa: da un po', infatti, il 25enne ha smesso di seguire Giulia sul web, come a voler prendere le distanze da lei definitivamente.

L'italo-persiana ha speso belle parole per Zorzi dopo la fine del programma, ma questo non è bastato per far tornare il ragazzo sui suoi passi.