Giovedì 25 marzo, in prima visione assoluta sulla ABC, andrà in onda un nuovo appuntamento con la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy. Sebbene manchino due settimane al rilascio, il web con largo anticipo, ha diffuso la trama ufficiale dell'episodio intitolato "In my life".

Grey's Anatomy 17x09, anticipazioni: Amelia spinge Owen a perdonare Teddy

In onda in America giovedì 25 marzo, il nono episodio di Grey's Anatomy 17 si focalizzerà in particolare sul personaggio interpretato da Kim Raver: Teddy Altman. Stando alla sinossi riportata dal web, infatti, la dottoressa apparirà profondamente turbata dalla morte di Andrew DeLuca.

Dopo aver provato invano a salvarlo, la madre della piccola Allison cadrà infatti in uno stato di profonda frustrazione. Inaspettatamente, visti gli ultimi avvenimenti, sarà Owen Hunt a supportare la donna in questo momento particolarmente difficile. I due ex fidanzati, infatti, torneranno insieme nella loro abitazione e sarà questa l'occasione per Teddy di affrontare alcune questioni irrisolte. Nel frattempo, il Maggiore Hunt avrà modo di confrontarsi con Amelia Shepherd. Il neurochirurgo, infatti, spingerà l'ex marito a perdonare Altman.

Krista Vernoff fa una confessione sul futuro di Teddy: 'Capiremo il perché di alcune scelte'

Se la sinossi ufficiale di Grey's Anatomy 17x09 non offre ulteriori dettagli, a gettare parzialmente luce sul futuro di Owen e Teddy è intervenuta la showrunner del medical drama.

Krista Vernoff, intercettata dai microfoni di EW, ha infatti chiarito che la morte di Andrew DeLuca avrà un impatto devastante su tutto il team guidato da Miranda Bailey. A pagare le conseguenze peggiori sarà, tuttavia, proprio la dottoressa Altman. Profondamente ferita per non esser riuscita a salvare la vita del collega, la donna metterà in discussione tutte le proprie convinzioni.

Una storyline dolorosa che la sceneggiatrice ha così anticipato:

"Una delle storie principali che affronteremo è che tutti hanno un punto di rottura e questo potrebbe essere quello di Teddy. Questa storia ci darà la possibilità di iniziare a scavare a fondo e di far luce sul perché di alcune scelte fatte nelle ultime stagioni."

Spoiler Grey's Anatomy 17, Krista Vernoff svela: 'Ci sono trame davvero divertenti in arrivo'

Infine, dopo aver confermato che altri attori storici torneranno a far parte della narrazione, Krista Vernoff ha chiarito che la storyline della pandemia continuerà a catalizzare la trama.

Sulla famosa "spiaggia dei sogni", infatti, arriveranno nuovi personaggi che terranno compagnia a Meredith Grey durante la sua lunga lotta al Covid-19. Queste, nello specifico, le parole con cui la showrunner di Grey's Anatomy ha concluso la sua intervista:

"Ci sono delle trame davvero divertenti in arrivo. Quella della spiaggia è la storyline che più mi è piaciuta. È come un raggio di luce nell'oscurità e lo sono anche le persone che vediamo lì. Non voglio rinunciarci."