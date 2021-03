Nella puntata di Uomini e donne trasmessa oggi 22 marzo su Canale 5, il corteggiatore Giero Natale ha avuto dei ripensamenti improvvisi e ha deciso di lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi. Il giovane siciliano, appena entrato in studio ha confessato: "Ho rivalutato quello che è successo durante la scorsa puntata. Mi dispiace, ma io non sono pronto per affrontare questo programma". Le parole di Gero hanno spiazzato Samantha Curcio: la tronista, infatti, non immaginava che l'uomo lasciasse il dating show, proprio appena iniziata la loro frequentazione.

Gero lascia Uomini e Donne, Samantha reagisce male: 'Spero che tu non abbia mai ripensamenti'

Gero Natale ha deciso di lasciare il programma di Uomini e Donne una volta per tutte, ma Samantha Curcio non ha preso molto bene il comportamento dell'uomo e ha voluto dire la sua al centro studio: "Avrei preferito fossi venuto in esterna a dirmi la verità" e ha aggiunto: "È un peccato perché qui si ha il modo di conoscersi con un corteggiamento un pò all'antica (...) Spero che tu non abbia mai dei ripensamenti". Samantha ha poi accusato Gero di averle mentito, poiché secondo la tronista se l'uomo avesse davvero sentito delle emozioni nei suoi confronti, com'è successo anche a lei, allora lui non sarebbe mai andato via all'improvviso. Natale ha replicato, dicendo di aver provato un interesse, ma di non essere pronto ad affrontare nessuna conoscenza, almeno per il momento.

Lara: 'Con Gero c'è stato un bacio'

Durante il suo breve percorso a Uomini e Donne, Gero Natale aveva iniziato una conoscenza anche con Lara. Dopo la decisione del cavaliere siciliano di andare via, Lara è sembrata molto comprensiva nei suoi confronti e ha dichiarato: "Io avevo già capito che lui non era libero mentalmente. Secondo me non è pronto ad iniziare una frequentazione e deve fare un percorso per sé" e ha aggiunto: "Vorrei che il ragazzo che frequento sia sicuro al cento per cento che mi voglia conoscere".

Inoltre Lara ha voluto fare una confessione riguardo la sua ultima uscita con il cavaliere e ha rivelato: "L'ultima sera con Gero c'è stato un bacio" e ha aggiunto: "Lui mi ha detto che con Samantha ci è uscito solo per cortesia".

Samatha chiede spiegazioni a Gero

Dopo le parole di Lara, Samantha ha chiesto subito dei chiarimenti a Gero e il cavaliere ha spiegato che il senso di quelle parole era sicuramente stato frainteso.

In seguito anche Maria De Filippi ha chiesto a Gero quale fosse il suo pensiero reale nei confronti di Samantha e il cavaliere ha confessato: "La curiosità mi era scattata, ma non altro". Terminato il confronto con Samantha e Lara, Gero ha deciso di andare via definitivamente dal programma: Natale ha ringraziato Maria e ha salutato tutti i presenti in studio.