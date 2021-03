Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di venerdì 12 marzo riservano diverse novità. Secondo le indiscrezioni riportate dal Vicolo delle news, Gemma Galgani dopo aver trascorso la serata a casa sua insieme a Maurizio G, ha rivelato di essere molto ansiosa di rivedere il cavaliere. La dama torinese è entrata in studio con una canzone in sottofondo molto particolare, scelta da Tina Cipollari, “Vola vola l’Ape Maya”. Durante la passerella è accaduto qualcosa di inaspettato: Gemma ha avuto una piccola distrazione ed è caduta improvvisamente a terra. Dopo la caduta, la Galgani si è rialzata subito e ha raggiunto la sua postazione di sempre, come se niente fosse successo.

Gemma cade durante la passerella

Dopo la caduta, Maria De Filippi ha fatto notare a Gemma che aveva le calze rotte e che l’incidente le aveva provocato alcune escoriazioni ad entrambe le ginocchia, così la dama si è apprestata ad uscire dallo studio per cambiarsi e per farsi medicare. Nel frattempo Tina non ha risparmiato battute per Gemma e come sempre ha cercato di “sdrammatizzare” la situazione. In seguito Maria De Filippi ha fatto entrare Maurizio G in studio e ha subito chiesto al cavaliere il resoconto della serata con Gemma. Il cavaliere ha raccontato di aver incontrato la dama torinese verso le 21:30 e di aver subito cenato, per poi rilassarsi sul divano insieme alla donna. Inoltre Maurizio ha confessato di aver parlato con Gemma in un modo diverso dal solito.

Maurizio e Gemma si scambiano un bacio a stampo

Maurizio ha confessato di aver scambiato più di qualche abbraccio con Gemma e di averla salutata a fine serata con un bacio a stampo. Dopo il racconto della serata trascorsa, Tina e Gianni hanno chiesto al cavaliere le sue impressioni e se fosse davvero attratto da Galgani: con grande dispiacere di Gemma, la risposta dell’uomo è stata negativa.

Nel mentre, anche Domenico ha cercato di alleggerire la situazione in studio, introducendo alcune argomentazioni sull'amore, poi il cavaliere ha voluto dire la sua e ha insinuato che Maurizio non fosse minimamente attratto da Gemma.

Gemma cerca di trattenere Maurizio

Maurizio G non si è trovato d'accordo con le affermazioni di Domenico, ma neanche con le critiche ricevute da Gianni e Tina e sentendosi troppo sotto pressione ha deciso all'improvviso di lasciare il dating show di Canale 5.

Dopo la decisione inaspettata dell'uomo, Gemma è sembrata molto dispiaciuta e ha cercato di far cambiare idea al cavaliere in tutti i modi, ma senza avere successo. Alla fine, infatti, Maurizio ha deciso di andarsene e Maria ha concesso a Gemma un ultimo ballo con lui. In seguito al centro studio si è seduto Alessandro, il cavaliere ha raccontato la sua serata trascorsa insieme a Federica, con la quale ha scambiato anche un bacio. Il racconto di Alessandro, però, non è piaciuto molto a Maria: la dama era ignara del fatto che il cavaliere fosse uscito anche con Federica e ovviamente non era a conoscenza neanche del bacio. Alle fine del confronto Alessandro ha deciso di chiudere definitivamente la sua conoscenza con Maria, ma ha voluto proseguire con Federica.

Giacomo esce con Olga, Samantha elimina Roberto

Giacomo ha raccontato tutti i dettagli della sua esterna con la ventitreenne Olga: i due si sono trovati molto bene e sembra che la conoscenza vada avanti senza troppi problemi. La puntata si è conclusa con l'entrata di Samantha: la tronista ha avuto un confronto con Roberto, il quale ha espresso il desiderio di lasciare il programma. Subito dopo la confessione del suo corteggiatore, Curcio ha rivelato che anche lei aveva intenzione di eliminarlo. Dopo le parole della tronista, Roberto non ha avuto altri dubbi e ha deciso di andare via dallo studio di Uomini e Donne.