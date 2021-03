Sono passati un paio di mesi dall'ultima apparizione di Maurizio Guerci negli studi di U&D, ma le riviste di Gossip continuano ad occuparsi di lui e della sua vita amorosa. Il mantovano, infatti, di recente ha ammesso di frequentare Barbara De Santi, ex dama del Trono Over e storica "rivale" di Gemma Galgani. Il cavaliere, inoltre, ha risposto alle frecciatine di Giorgio Manetti, chiedendo espressamente a lui e agli altri di non paragonarli più.

Il cavaliere di U&D replica a Giorgio

Dopo che Giorgio Manetti ha parlato di lui in varie interviste, Maurizio Guerci ha deciso di rispondergli per le rime, accettando un dialogo con un giornalista di gossip.

L'ultimo ex di Gemma, infatti, ha voluto replicare alle frecciatine che gli ha lanciato il "gabbiano" a distanza, soprattutto quando ha criticato il suo legame poco telefonico con la torinese.

Quando gli è stato chiesto cosa consiglierebbe all'ex collega del dating-show, il mantovano ha fatto sapere con tono deciso: "Gli direi di pensare agli affari suoi".

Il cavaliere di U&D, poi, ha ribadito l'insofferenza che prova tutte le volte che qualcuno lo associa ad un altro fidanzato della 71enne, quello al quale assomiglierebbe anche fisicamente.

"Mi infastidisce essere paragonato a lui, come credo che a lui infastidisca essere paragonato a me", ha aggiunto Maurizio nello sfogo che i siti d'informazione stanno riportando in questi giorni.

Il chiarimento sul rapporto con Barbara, ex dama di U&D

Un altro punto su quale Maurizio si è voluto soffermare, è quello riguardante il legame che ha instaurato di recente con un'altra ex protagonista di Uomini e donne. Stando a quello che viene pubblicato sui social network, ci sarebbe un'assidua frequentazione in corso tra Guerci e Barbara De Santi, storica dama del Trono Over e vicina di casa dell'ex di Gemma.

Quando un giornalista gli ha chiesto se tra lui e la professoressa è nata una storia d'amore, il cavaliere ha risposto: "È ancora presto per dirlo, però credo che potrebbe esserlo".

Insomma, tra due volti molto amati del dating-show c'è una simpatia che prima o poi potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo, un sentimento che potrebbe far storcere il naso alla Galgani per tanti motivi.

La 71enne di Torino è stata legata a Maurizio per qualche mese e, dopo essere stata lasciata, sta assistendo da lontano ad un avvicinamento tra lui e una sua "rivale" televisiva, Barbara appunto. Il 50enne, però, si è detto totalmente disinteressato alla reazione che avrà Gemma quando scoprirà che sta uscendo con la De Santi.

L'avventura di Maurizio a U&D

Il percorso di Guerci negli studi di U&D non è stato molto lungo: il mantovano, infatti, ha fatto parte del cast del Trono Over per pochi mesi, il tempo necessario per far perdere la testa alla "regina" della trasmissione.

La conoscenza tra Maurizio e Gemma, infatti, è partita subito forte: dopo qualche appuntamento, tra i due è scoccata la scintilla, quella che li ha portati a baciarsi e poi ad avere incontri intimi nell'abitazione romana di lei.

Le vacanze di Natale, però, hanno influito in maniera negativa sulla coppia: il cavaliere si è lamentato dell'eccessiva pesantezza della dama (che pare lo tempestasse di telefonate e richieste di incontri soprattutto in occasione del Capodanno) e, dopo una serie di litigi davanti alle telecamere, ha deciso di interrompere la frequentazione definitivamente.

La torinese ha provato a riconquistare l'uomo del quale si era innamorata, ma non è riuscita nel suo intento. Alcuni impegni di lavoro, poi, hanno spinto il 50enne ad abbandonare il dating-show e l'unica donna con la quale ha avuto a che fare televisivamente parlando.