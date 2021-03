Come sta Ida dopo aver visto l'ex Riccardo dichiarare amore ad un'altra? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di U&D dopo aver assistito alla scelta tra Guarnieri e Di Padua, il momento che ha ufficializzato la rottura definitiva tra lui e Platano. Interpellata dal magazine del dating-show, la parrucchiera ha fatto sapere di stare bene e di meditare un ritorno nel cast della trasmissione per cercare un altro amore.

Il commento di Ida sul un possibile futuro a U&D

Sono passati pochi giorni da quando è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di U&D dedicata alla scelta di Riccardo e Roberta.

Fatta eccezione per qualche velata frecciatina social, Ida non si è ancora esposta sull'inizio di questa relazione, quella che vede protagonisti il suo ex Guarnieri e l'ex collega di parterre Di Padua.

Il magazine della trasmissione, però, ha raggiunto Platano per chiederle come sta vivendo quest'ultimo periodo e se si sentirebbe pronta a rimettersi in gioco nel Trono Over dopo quasi un anno d'assenza.

A chi le ha domandato se tornerebbe nel cast del dating-show per cercare un altro amore, la parrucchiera bresciana ha risposto: "Ho preso in considerazione più volte questa opzione, indipendentemente dalla presenza o meno di Riccardo".

"Sto facendo un lavoro importante su me stessa e, appena sarò pronta e carica, chi lo sa", ha fatto sapere la storica dama in questi giorni.

Il sostegno di Gemma all'amica e dama di U&D

"Magari potrei anche tornare", si conclude così la breve ma chiara risposta che Ida ha dato sul suo futuro.

La parrucchiera, dunque, non esclude affatto che presto possa tornare nel Trono Over per dare un'altra possibilità al suo deluso cuore, esattamente come ha fatto Riccardo quando a settembre è rientrato nel parterre per voltare pagina dopo la loro rottura.

Una persona che conosce molto bene Platano, ha commentato la reazione che la stessa ha avuto dopo aver visto il suo ex fidanzarsi con un'altra davanti alle telecamere.

"Ida si sente come ogni donna che vede l'uomo con quale sognava di condividere la vita, realizzare quel sogno con un'altra", ha raccontato Gemma prima di ricordare che lei conosce molto bene questa sensazione, per questo si sente vicinissima all'amica.

Galgani sta supportando in tutti i modi Ida, che proprio in questo periodo sta facendo i conti con una realtà che forse non avrebbe mai voluto vedere: il suo amato Riccardo tra le braccia di una donna che non è lei.

Attesa per il ritorno di Ida nel cast di U&D Over

"Un capitolo della sua vita si sta chiudendo e ne sta prendendo coscienza in questo momento. Lei è forte ma sensibile, è una mamma e la serenità è un dovere", ha aggiunto Gemma nella breve intervista che ha rilasciato al magazine di U&D.

La storica protagonista del Trono Over, dunque, è favorevole al ritorno di Ida nel parterre femminile, soprattutto perché potrebbero tornare a coltivare da vicino un'amicizia che è nata proprio negli studi televisivi che hanno dato fama e popolarità ad entrambe.

"Le sarò vicina sempre e le darò il coraggio che le serve", ha concluso Galgani.

Insomma, non dovrebbe mancare tanto al reintegro di Platano nel cast del dating-show dal quale manca da quasi un anno: era la scorsa primavera, infatti, quando la dama lasciò gli Elios per vivere la storia d'amore con Riccardo lontano dai riflettori.

A distanza di tanti mesi, Guarnieri si è innamorato di Roberta Di Padua, mentre Ida continua a mostrarsi single e felice sui social network, come se non fosse ancora pronta a voltare pagina e a lasciarsi andare tra le braccia di un altro uomo che non sia quello col quale ha vissuto un turbolento tira e molla per anni.