Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di giovedì 11 marzo 2021, caratterizzata in prime time dall'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 con protagonista anche Can Yaman nelle vesti di guest star. Gli ultimi due episodi della fiction hanno registrato dei risultati d'ascolto record per questa stagione, battendo nettamente tutte le altre proposte televisive della prima serata.

Che Dio ci aiuti 6, finale con Can Yaman e ascolti record: i dati d'ascolto dell'11 marzo

Nel dettaglio, la decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 trasmessa giovedì 11 marzo, ha registrato un ascolto di ben 6,4 milioni di spettatori nel primo episodio che ha toccato la soglia del 24,41% di share mentre il secondo episodio ha sfiorato la soglia dei 5,9 milioni di spettatori rompendo il muro del 30% di share.

Niente da fare per il film Wonder Woman trasmesso in prime time su Canale 5 che ha dovuto accontentarsi di un ascolto di appena 1,8 milioni di spettatori pari al 9,30% di share, travolto dalla "forza" di suor Angela.

Un finale a dir poco da record per la fiction con Elena Sofia Ricci che ha messo a segno il miglior risultato di questa stagione, con una media complessiva di oltre sei milioni di spettatori per questo attesissimo finale con protagonista anche Can Yaman.

L'attore turco, star del momento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, ha conquistato così anche il gradimento del pubblico di Rai 1 dopo che aveva fatto breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset.

Can Yaman vola anche su Canale 5: DayDreamer sfiora il 20% di share

Intanto non si esclude che dopo il finale di ascolti record di questa sesta serie, Can Yaman possa entrare a far parte del cast di Che Dio ci aiuti 7.

Ma questo non è stato l'unico risultato trionfante della giornata dell' 11 marzo per Can Yaman. Su Canale 5, infatti, il nuovo episodio di DayDreamer ha registrato un altro risultato positivo in daytime.

Più di 2,3 milioni di spettatori hanno seguito l'appuntamento con la coppia Can-Sanem pari ad uno share che ha raggiunto la soglia del 19,94%.

Un ascolto a dir poco ottimo per DayDreamer, tenendo conto che le storiche soap Beautiful e Una Vita, nella giornata dell'11 marzo si sono fermate ad una media del 16,80% circa.

Bene Uomini e donne e il daytime di Amici 20: gli ascolti di giovedì 11 marzo

Per quanto riguarda ancora gli ascolti del daytime di ieri 11 marzo, da segnalare anche l'ottimo ascolto di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che continua a registrare risultati d'ascolto importanti in daytime.

La puntata infatti, ha registrato una media di oltre 3,1 milioni di spettatori pari ad uno share del 23,50%. A seguire, molto bene anche il daytime di Amici 20, che sfiora i 2,5 milioni di spettatori e il 21%.