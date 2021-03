Tra le ultime coppie che abbiamo visto formarsi nello studio di Uomini e donne, vi è quella composta da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due, dopo un percorso decisamente non facile e irto di ostacoli, hanno scelto di abbandonare insieme lo studio della trasmissione di Maria De Filippi, pronti a prendere in mano le redini della loro relazione lontani dai riflettori mediatici. E così, a distanza di un anno circa dalla fine della sua relazione con Ida Platano, Riccardo volta definitivamente pagina e inizia un nuovo capitolo della sua vita.

Riccardo e Roberta dopo la scelta a U&D: la coppia sogna un figlio

Nel dettaglio, Riccardo e Roberta hanno capito di essere realmente innamorati e così durante una delle ultime puntate di Uomini e donne, hanno comunicato a Maria De Filippi la decisione di abbandonare insieme la trasmissione.

Tra i due, al momento, prosegue tutto nel migliore dei modi così come hanno confermato nella loro prima intervista di coppia rilasciata al magazine della trasmissione di Canale 5.

Riccardo e Roberta hanno ribadito che che c'è grande feeling tra di loro e in particolar modo il cavaliere ha confessato quello che è uno dei suoi grandi desideri: diventare padre.

'Riccardo ha un desiderio di paternità" ammette Di Padua

Sebbene possa sembrare un po' prematuro parlarne, dato che hanno ufficializzato la loro storia solo da pochi giorni, Riccardo e Roberta non escludono la possibilità di mettere in cantiere anche un figlio.

"So che Riccardo ha un grande desiderio di paternità e per egoismo non potrei mai negargli questa opportunità" ha ammesso Di Padua nel corso dell'intervista.

La dama, poi, ha confessato di essere stata già a Taranto, città natale di Riccardo e di aver conosciuto i suoi familiari.

Nello studio di Uomini e donne potrebbe ritornare Ida Platano: la rivelazione di Gemma

Insomma questa volta sembrerebbe proprio che Riccardo e Roberta facciano sul serio e che abbiano realmente intenzione di costruire qualcosa di duraturo fuori dallo studio di Uomini e donne.

Ma come ha reagito Ida Platano di fronte alla scelta del suo ex fidanzato? Al momento, l'ex dama non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito e sui social ha preferito perseguire la strada del silenzio ma al settimanle della trasmissione ha svelato che potrebbe maturare anche la decisione di rimettersi in gioco a Uomini e donne e quindi ritornare in studio per cercare la sua vera anima gemella.

Tuttavia, qualche indiscrezione sullo stato d'animo di Platano è stato fornito da Gemma Galgani, una delle sue migliori amiche. La dama torinese, infatti, ha detto: 'Ida si sente come ogni donna che vede il suo ex realizzare quel sogno con un’altra. È come se un capitolo della sua vita si chiudesse'.