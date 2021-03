Dopo la scelta a Uomini e donne, in molti si stanno chiedendo come sta procedendo tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due hanno rilasciato la prima intervista di coppia sul magazine del programma, dove non hanno nascosto di essere felici e innamorati. La coppia per il momento, non ha in progetto una convivenza ma mai dire mai. Parlando del futuro, Roberta non ha escluso la possibilità di dare un figlio all'uomo che ama.

Roberta e Riccardo felici e innamorati dopo la scelta a Uomini e donne

I telespettatori di Uomini e donne hanno assistito alla scelta di Riccardo e Roberta che, dopo tanti alti e bassi, si sono dichiarati il loro amore e hanno deciso di lasciare insieme il programma per vivere la loro storia lontano dai riflettori.

Come sta procedendo tra i due al di fuori dalle telecamere? La coppia ne ha parlato proprio sull'ultimo numero del Magazine del programma, raccontando di aver trascorso i primi momenti da "perfetti innamorati". Roberta è già stata a Taranto dove ha conosciuto la famiglia di Riccardo mentre l'ex cavaliere ha avuto modo di conoscere il figlio di lei solo in video chiamata.

Roberta confessa: 'Credo che quando si ama la chiusura del cerchio sia avere un figlio'

Nel corso dell'intervista rilasciata a U&D Magazine, la coppia ha parlato anche di figli. A tal proposito, Riccardo non ha nascosto il desiderio di diventare padre anche se, al momento, il discorso è ancora prematuro. I due non ne hanno ancora parlato e solo con i tempo, se le cose andranno per il verso giusto, non è da escludere che i due vogliano allargare la famiglia.

Sulla questione figli, proprio Roberta Di Padua ha confessato: "Credo che quando si ama la chiusura del cerchio sia avere un figlio", aggiungendo di non voler negare a Riccardo l'opportunità di diventare padre. Al momento comunque, sono discorsi prematuri, visto che la loro storia è solo agli inizi. I due non hanno ancora parlato nemmeno di una possibile convivenza e, per il momento, si accontentano di vedersi nei week end.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La reazione di Ida Platano alla scelta di Riccardo e Roberta

In attesa di conoscere gli sviluppi della storia d'amore tra Riccardo e Roberta, in molti si stanno chiedendo come avrà reagito l'ex di Guarnieri, Ida Platano. Dopo la messa in onda della puntata della scelta, l'ex dama bresciana ha mantenuto il silenzio sui social. Raggiunta dal settimanale di Uomini e donne, Ida ha confessato di aver pensato di ritornare nel programma per rimettersi in gioco.

Al momento non sembra ancora pronta per farlo, ma non ha escluso questa ipotesi. A parlare in sua vece, ci ha pensato anche la grande amica Gemma Galgani, la quale ha confidato che Ida è una donna forte e sensibile. La dama torinese si dice certa che Platano riuscirà a riprendersi dopo il brutto periodo che ha attraversato.