Luca Cenerelli è il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, ha già conquistato l'attenzione del pubblico e delle dame delle parterre. Intervistato da U&D Magazine, la new entry ha confessato di voler trovare una donna con cui trascorrere tutta la vita. Oltre a sperare di diventare padre un giorno, ha rivelato di sentirsi molto vicino come carattere a Gero e distante anni luce da Armando, visto che non gli piace urlare e sbraitare.

Il nuovo cavaliere del Trono Over Luca: 'Non sono fatto per stare solo'

Luca Cenerelli sin dalla sua prima apparizione nello studio di Maria De Filippi, ha attirato l'attenzione dei telespettatori e delle dame di Uomini e donne, grazie anche al suo spirito un po' selvaggio e alla sua passione per l'avventura.

Intervistato dal Magazine del programma, il cavaliere ha raccontato alcuni retroscena del suo passato: "Anni fa sono entrato in crisi dopo essermi lasciato con una persona con avevo una forte passione". Problemi ora superati visto che ha dichiarato di essere pronto per una nuova storia d'amore. "Non sono fatto per stare solo", ha aggiunto Cenerelli che si è detto pronto a tornare a sorridere e a condividere la vita con qualcun altro perché non avere accanto una persona con cui ci dividere ciò che di ama è una grande mancanza.

Luca Cenerelli: 'Vorrei trovare una donna con cui trascorrere tutta la vita'

“Mi piacerebbe avere dei bambini” ha inoltre confessato il cavaliere che a Uomini e donne spera di trovare la donna giusta per lui. Ma qual è il suo ideale?

Stando a quanto dichiarato, Luca vorrebbe trovare una donna con cui trascorrere tutta la vita. Il cavaliere crede nell’amore ‘per sempre’, quello in cui si mescolano attrazione fisica e mentale. Sembra avere le idee chiare Luca Cenerelli e, solo con la messa in onda delle puntate di Uomini e donne, il pubblico scoprirà come si evolverà il suo percorso.

U&D, la new entry Luca su Armando e Biagio: 'Non mi piacciono le urla'

Nel corso della sua prima intervista, Luca ha espresso il suo parere su Armando e Biagio e in riferimento ai due cavalieri ha voluto precisare come lui, a differenza loro, non è una persona che urla e sbraita. “Alzare la voce è inaccettabile per me” ha confessato la new entry che ha aggiunto di sentirsi invece molto vicino caratterialmente a Gero.

Insomma, il nuovo cavaliere di Uomini e donne non ama gridare e anche per questo, potrebbe conquistare ben presto un’ampia fetta di pubblico. Nel frattempo, in una delle ultime puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, Luca si è fatto apprezzare nella sfilata tutta al maschile dal tema 'L' amore come in un film', ottenendo il primo posto in classifica.