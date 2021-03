L'intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle nel salotto di Oprah Winfrey ha generato un terremoto mediatico. Mentre la famiglia reale ha deciso di restare in silenzio - momentaneamente - la sorellastra dell'ex attrice ha raccontato la sua verità. Samantha Markle ha dimostrato di non avere alcuna empatia per il tentato suicidio di Meghan, al contrario è convinta che la depressione non può essere utilizzata come una scusante.

La versione di Meghan

In occasione dell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, Meghan Markle ha parlato anche del rapporto con la sorellastra Samantha. Secondo la moglie di Harry, non ha senso che Samantha abbia scritto un libro, visto che le due non hanno passato molto tempo insieme.

La Duchessa ha sostenuto di avere incontrato per l'ultima volta la sorellastra 19 anni fa. Inoltre, l'ex attrice ha accusato la sorellastra di avere cambiato il cognome in "Markle" solamente dopo l''ufficializzazione della storia con il Principe Harry.

La replica di Samantha

In un'intervista rilasciata a Inside Edition, Samatha Markle ha smentito la versione della Duchessa. Come riferito dalla 56enne, non è vero che le due non si sono viste per anni; così come non è veritiero dire che Meghan sia cresciuta come figlia unica. Samatha ha chiosato: "Non so come possa dire che non la conosco". La 56enne ha mostrato ai giornalisti una serie di foto in cui si trovava insieme alla sorellastra. Da quanto è emerso dalle prove di Samantha, le due congiunte si sono viste per l'ultima volta nel 2008 e non 19 anni fa come riportato dalla Duchessa.

Inoltre, Meghan 13 anni fa ha preso parte alla laurea di Samantha.

Per quanto riguarda il cognome "Markle" cambiato solo per una questione di visibilità, la 56enne ha mostrato un documento del 1997 dove chiedeva di cambiare il suo primo nome da Yvonne a Samantha mentre il cognome risultava già essere "Markle". Per rafforzare la sua versione dei fatti, Samantha ha portato anche un documento relativo a un diploma conseguito nel 2006 in cui compare il cognome di suo padre.

L'ipotesi suicidio di Meghan

Durante l'intervista Meghan Markle ha riferito a Oprah di avere pensato al suicidio, a causa dell'accanimento mediatico che stava subendo.

In merito al gesto estremo della Duchessa, la sorellastra è sembrata non avere alcuna empatia: "La depressione non è una scusa per trattare le persone come uno straccio". Nel frattempo, anche il padre di Meghan ha giudicato l'intervista della figlia inopportuna.

A detta del signor Markle, i Duchi del Sussex avrebbero scelto il momento più sbagliato per raccontare la "loro verità" visto che il principe Filippo è ricoverato per dei problemi di salute.