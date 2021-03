Nei giorni scorsi erano circolate voci secondo le quali Matteo Ranieri e Sophie Codegoni erano già in crisi e pronti a lasciarsi. A smentire tal indiscrezioni, ci ha pensato in queste ultime ore proprio l'ex corteggiatore ligure che, intervistato da MondoTv24, ha rassicurato i fan confessando che tra lui e Sophie tutto procede benissimo. A distanza di qualche settimana dalla loro uscita da Uomini e donne, i due continuano la loro relazione, seppur tra le difficoltà legate alla lontananza.

U&D, Matteo Ranieri smentisce le voci di crisi con Sophie Codegoni

Alcuni giorni fa Deianira Marzano sul suo Instagram aveva lanciato una indiscrezione che aveva allarmato i fan di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri.

Secondo la nota influencer infatti, i due sarebbero stati sul punto di lasciarsi: 'lei si è già stufata' aveva detto Deianira, facendo intuire che tra loro vi fosse aria di crisi. A distanza di qualche giorno, proprio Matteo Ranieri ha voluto mettere a tacere queste voci e lo ha fatto nel corso di una intervista. L'ex corteggiatore ha colto l'occasione per spiegare i motivi per cui lui e Sophie ultimamente non appaiono insieme sui social. Vivendo in città diverse, ha spiegato Ranieri, per loro è difficile incastrare i tanti impegni lavorativi. In tutto ciò, non vanno dimenticate le restrizioni legate alla pandemia che proibiscono lo spostamento tra regioni. Sophie infatti vive a Milano mentre Matteo a Genova.

Matteo e il rapporto con Sophie: 'Tra noi va benissimo'

Il problema della lontananza è uno dei temi che in queste prime settimane dopo l'uscita da Uomini e donne li fa litigare. La stessa Sophie aveva dichiarato, qualche giorno fa, che le discussioni tra loro nascevano proprio per il fatto di non potersi vivere nella quotidianità. Matteo a tal proposito, ha raccontato di aver ricevuto delle proposte lavorative, dopo la sua partecipazione a Uomini e donne, che sta cercando di svolgere a Milano, per stare vicino alla sua Sophie.

Matteo ha voluto quindi spiegare come stanno realmente le cose con l'ex tronista, mettendo a tacere il Gossip di questi ultimi giorni: "Tra noi va benissimo", aggiungendo "ci vediamo sempre poco e il tempo vola".

La coppia Sophie-Matteo va a gonfie vele nonostante la lontananza

Le ultime dichiarazioni di Matteo Ranieri sembrano dunque smentire la presunta crisi tra lui e Sophie.

Tra loro tutto procede a gonfie vele, nonostante qualche dissapore, come è normale che sia. I due si sono scelti all'interno di Uomini e donne ed in queste prime settimane lontano dai riflettori, si stanno conoscendo meglio. Proprio Sophie di recente, ha dichiarato di aspettare un 'ti amo' dal suo Matteo. Sarà arrivato? Non resta che attendere per scoprirlo.