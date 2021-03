Incredibili colpi di scena sono successi durante la nuova registrazione di Uomini e donne avvenuta l'11 marzo negli studi Elios di Cinecittà. Le anticipazioni annunciano di una scelta inaspettata tra due protagonisti del trono over. In particolare, Sabina Ricci e Claudio Cervoni hanno deciso di abbandonare insieeme la trasmissione dopo aver capito che non possono più stare uno lontano dall'altro.

Uomini e Donne, registrazione 11 marzo: Claudio ha proposto a Sabina di lasciare Roma insieme

Giovedì 11 marzo è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove è accaduto un romantico fuori programma tra due protagonisti.

Gli spoiler annunciano che Sabina e Claudio hanno deciso di abbandonare il programma dopo Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Maria De Filippi ha fatto accomodare Claudio e Sabina al centro dello studio nonostante l'intervento non fosse programmato. Qui, Cervoni ha raccontato che sarà costretto ad abbandonare Roma in seguito ad un trasferimento per motivi di lavoro in un'altra città. Per questo motivo, l'uomo ha chiesto alla Ricci di seguirlo in un sopralluogo lunedì prossimo. In questa occasione, Claudio ha proposto alla dama di trasferirsi con lui per alcuni mesi lontano dalla Capitale.

La coppia lascia il programma

Nel corso della registrazione dell'11 marzo di U&D, le parole di Claudio hanno spiazzato Maria, la quale ha domandato alla coppia se sono pronti a vivere la loro storia lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Entrambi, a questo punto, hanno affermato di voler uscire insieme in quanto non avrebbe senso rimanere in studio ad attendere il ritorno dell'altro.

Nessuno dei presenti in studio, infatti, credeva che Sabina e Claudio fossero pronti a lasciare il programma. Nelle ultime due settimane, i due si erano allontanati, tanto da mettere uno stop alla loro frequentazione.

Ma ecco, che la coppia ha capito di provare dei grandi sentimenti l'uno per l'altra durante la loro lontananza. Per questo motivo, Maria De Filippi ha fatto cadere su Sabina e Claudio una cascata di petali rossi dopo aver capito che sono spinti da un vero sentimento.

In studio, Gianni Sperti è rimasto particolarmente contento per la decisione della coppia.

Il collega di Tina ha affermato di essere felice di aver sbagliato a giudicarli. Infine l'opinionista ha elogiato Uomini e Donne perché porta alla nascita di storie d'amore autentiche.

Uomini e Donne è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 alle 16:10 su Canale 5 mentre le puntate perse possono essere recuperate in modalità on demand sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play".