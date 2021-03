Non è passato tanto tempo da quando Sophie ha lasciato U&D in coppia con Matteo: i due si sono scelti da qualche settimana, ma la distanza sembra non giocare a loro favore. In un'intervista che ha rilasciato di recente, la ragazza ha sottolineato il poco tempo che trascorre con il fidanzato e ha allontanato un possibile progetto di convivenza. A chi l'ha criticata per la freddezza con la quale ha parlato della sua relazione, l'ex tronista ha chiesto di non giudicare se non si conoscono i fatti.

La risposta criptica della tronista di U&D

Da quando ha lasciato gli studi di U&D, Sophie ha ripreso la sua vita di sempre, dividendosi tra il lavoro da influencer e modella e quello di personaggio televisivo.

Tra le tante interviste che la ragazza ha rilasciato ultimamente, un paio hanno catturato l'attenzione dei fan: l'ex tronista, infatti, ha parlato in modo un po' freddo della storia d'amore con Matteo, quella nata davanti alle telecamere poche settimane fa.

Ad un giornalista che le ha chiesto come vanno le cose col fidanzato, la Codegoni ha risposto: "La nostra relazione sta procedendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo".

Come se non bastasse, la 19enne ha fatto sapere che si riserva di commentare in modo più chiaro il suo rapporto, probabilmente perché non è ancora certa di quello che sta costruendo con Ranieri.

La coppia di U&D lontana dopo la scelta

Un'altra risposta di Sophie che ha allarmato i fan dell'amore nato tra lei e Matteo negli studi di U&D, è quella sui progetti futuri.

"Di convivenza non ne abbiamo parlato, ci sembra prematuro. Lui sta prendendo casa e ho provato a convincerlo a prenderla a Milano, ma è troppo legato a Genova", ha fatto saper e l'ex protagonista del Trono Classico in questi giorni.

Queste dichiarazioni della ragazza da alcuni sono state interpretate con freddezza, come se tra lei e Ranieri non fosse ancora sbocciato un forte sentimento.

Dopo aver letto le critiche social di chi pensa che non sia innamorata del corteggiatore che ha scelto in tv, la Codegoni ha deciso di esporsi con un commento che potrebbe non lasciar presagire a nulla di buono.

"Non giudicate se non sapete", con queste poche parole la 19enne ha provato a mettere a tacere i Gossip sulla sua vita privata, cioè quelli che la vorrebbero già in crisi con la persona che ha frequentato davanti alle telecamere di Canale 5.

Le belle parole per Giorgio, la 'non scelta' di U&D

Se della storia con Matteo ha preferito parlare poco, almeno per il momento e nell'attesa di avere maggiori certezze sul suo legame sentimentale, è sul ragazzo che non ha scelto a U&D che Sophie si è sbilanciata in una recente intervista.

Quando le è stato chiesto se ha mai più sentito Giorgio dopo l'addio al dating-show di Canale 5, la tronista ha fatto sapere: "No per rispetto di Matteo, ma mi è capitato spesso di pensare a come stesse in questi giorni".

"Sono molto legata a lui, è un ragazzo meraviglioso e ha fatto parte della mia vita per quattro mesi. Spero sia tanto felice", ha aggiunto la giovane.

Insomma, i fan del programma di Maria De Filippi non sarebbero molto ottimisti sul futuro della coppia che si è formata circa un mese fa agli studi Elios.

Complice la distanza (lei vive a Milano e lui a Genova) e gli impegni di lavoro, Sophie e Matteo si vedono poco e non hanno tanto tempo per conoscersi meglio e viversi nella quotidianità.

Più fortunati sembrano essere Davide Donadei e Chiara Rabbi che, come si nota dai loro profili Instagram, non si sono separati neppure un giorno da quando si sono fidanzati davanti alle telecamere: i due convivono e hanno preso un cagnolino insieme da poco.