Continuano le anticipazioni su DayDreamer - Le ali del sogno. La serie tv turca andrà in onda anche martedì 16 marzo su Canale 5 con una nuova puntata con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. La trama narra che Aziz e Mihriban metteranno su un piano per far riavvicinare Sanem e Can: chiederanno alla giovane Aydin di fare da babysitter alla figlia di Cansu e successivamente coinvolgeranno anche Can.

DayDreamer - Le ali del sogno: anticipazioni puntata 16 marzo

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti la nuova puntata che sarà trasmesse martedì 16 marzo dalle ore 16:40 sui teleschermi di Canale 5, annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Aziz e Mihriban organizzeranno un piano per far riavvicinare Can a Sanem. I due chiederanno alla scrittrice di badare alla figlia di Cansu, con la scusa di trascorrere una serata in un nuovo locale. Successivamente coinvolgeranno nella cosa anche Can. Cansu è un'infermiera e spesso fa il turno di notte, in queste occasioni lascia sempre la sua bambina in custodia a Mihriban.

Can e Sanem babysitter per la figlia di Censu

Nel corso della puntata che andrà in onda il 16 marzo su Canale 5, Aziz e Mihriban condivideranno il loro progetto con gli amici della tenuta, che saranno contenti dall'idea che Can e Sanem possono finalmente stare un po' da soli.

Mihriban, intanto, chiederà a Sanem la possibilità di collocare una piccola telecamera a casa sua, dicendole che serve a Cansu per tenere d'occhio la sua bambina.

In realtà il dispositivo servirà agli amici per controllare come procederanno le cose tra Can e Sanem.

A tal proposito, i protagonisti di DayDreamer appariranno molto insicuri visto che hanno a che fare per la prima volta con una neonata. Tuttavia, dopo aver superato qualche ostacolo, tutto procederà per il meglio.

Il fotografo e la scrittrice si avvicinano sempre di più

Can sarà molto contento di come Sanem si prenderà cura della figlia di Cansu e in questo frangente l'ex coppia si avvicinerà sempre di più. Intanto la bambina dimostrerà di preferire le braccia forti del fotografo per abbandonarsi al sonno ristoratore. Un atteggiamento che creerà un piccolo malumore nella scrittrice, ma verrà brillantemente superato.

Alla fine il maggiore dei Divit e la minore delle Aydin si addormenteranno teneramente abbracciati alla figlia di Cansu.

DayDreamer - Le ali del sogno va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.