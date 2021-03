Si sarebbero dovuti sposare il prossimo 25 giugno ma sono stati costretti a rimandare la cerimonia per via dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus: Sossio e Ursula, volti noti del trono over, hanno rilasciato un'intervista in cui hanno raccontato dei loro progetti imminenti. I due hanno in mente un matrimonio fuori dall'ordinario, impossibile da organizzare in questo momento. La coppia ha poi voluto dire la propria idea sui personaggi più in vista del programma di Maria De Filippi, senza risparmiare frecciate a Ida Platano.

Il matrimonio di Sossio e Ursula sarà particolare

Hanno definito la loro idea di matrimonio "un po' particolare" che contrasta con l'impossibilità di viaggiare che l'emergenza sanitaria ha imposto.

Per tale ragione, Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono stati costretti a rimandare per l'ennesima volta le nozze. Già genitori della piccola Bianca, i due hanno raccontato che hanno intenzione di organizzare per tutti i loro ospiti una mini-vacanza che li condurrà in una location tra mare e montagna che però Ursula non ha voluto specificare.

Infatti, Bennardo ha voluto mantenere un po' di riserbo per ciò che concerne l'organizzazione del suo matrimonio con l'ex cavaliere di Uomini e donne, in quanto vuole che si tratti di una sorpresa per gli invitati. Quel che è certo è che il fatidico sì di Sossio e Ursula non verrà pronunciato a Taranto né a Castellamare (località di cui sono originari). Inoltre un altro piccolo particolare riguarda l'abito da sposa della ex dama.

Anche questo sarà particolare e, per tale ragione, Bennardo lo sta facendo realizzare su misura.

L'opinione di Bennardo sui protagonisti del trono over

Successivamente, la coppia è passata a commentare i personaggi più in vista del trono over. Se per quanto riguarda Gemma Galgani, la coppia invita la dama a fare attenzione alla sua dignità senza gettarsi a capofitto in situazione per lei poco gratificanti, parole affettuose sono state rivolte a Riccardo Guarnieri che ha anche preso parte al battesimo della piccola Bianca.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ursula augura a Riccardo di conoscere presto la donna giusta che sia interessata a lui realmente e non alla popolarità ed ai social. È probabile che l'intervista sia stata realizzata prima della scelta avvenuta in studio che ha avuto protagonisti Riccardo e Roberta ma molti hanno visto nelle parole della ex dama una frecciatina nei confronti di Ida Platano.

Insomma, Ursula pare avere le idee chiare su ciò che accade nello studio di Uomini e Donne, e adesso non le resta che attendere il momento in cui potrà celebrare le tanto sognate nozze.