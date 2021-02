Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero pronti ad un passo molto importante, la convivenza. Secondo il settimanale Chi, che per primo aveva lanciato lo scoop della love story che vede come protagonisti proprio l'attore turco e la giornalista di DAZN, la coppia avrebbe preso casa a Roma, città scelta per creare il loro nido d'amore. D'altra parte gli indizi erano chiari: solo pochi giorni fa Can era stato avvistato con la mamma della bella Diletta per le vie della Capitale, forse in cerca di una casa.

Can e Diletta in cerca di un nido d'amore

Dal primo scatto social di coppia alla convivenza il passo è breve, o almeno così sarebbe per Diletta e Can.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha reso noto che la coppia avrebbe preso casa nei pressi di Piazza Navona. L'attore, stella di DayDreamer - Le ali del sogno, non abita più in Turchia da ormai due mesi: Yaman, infatti, si è trasferito in Italia dovesi sta allenando in maniera assidua, come dimostrano le foto sul suo profilo Instagram, per il suo nuovo progetto lavorativo. Ben presto, infatti, Can sarà sul set di Sandokan, dove sarà affiancato da due attori molto amati, cioè Luca Argentero e Alessandro Preziosi.

Diletta, invece, dovrebbe continuare a fare la spola tra Milano, per motivi lavorativi, e Roma. Insomma, pare proprio che l'amore tra i due prosegua a gonfie vele e non è escluso che ben presto, dopo la condivisione della casa, non arrivi anche il matrimonio.

L'ipotesi non è poi così remota visto che poco tempo un aereo ha sorvolato i cieli della Capotale con una dedica d'amore e una proposta di matrimonio fatta da Can a Diletta. I due diretti interessati non hanno mai confermato la storia che li lega, ma i dubbi a tal proposito sono davvero pochi.

La coppia sempre più affiatata

Con la benedizione della signora Ofelia, mamma della giornalista, che non ha perso tempo a difendere la relazione di Diletta e Can, i due giovani sembrano aver bruciato le tappe: si conoscono da pochissimo tempo ma non per questo sembrano intenzionati ad andarci piano.

Tra regali stellari -la Leotta ha donato un cavallo al suo Can per San Valentino- e romantiche dediche, alla faccia dei malpensanti la coppia pare più affiatata ed unita che mai.

Inoltre, un giornale turco ha lanciato da poco un'indiscrezione bomba: Diletta si vocifera sia in dolce attesa. Per quanto riguarda quest'ultima notizia non vi è alcun indizio che possa confermare tale ipotesi ma, vista la velocità con cui si muove la coppia nulla può essere del tutto escluso.

In ogni caso, a prescindere da chi dubita dei sentimenti dei due, non vi è dubbio che Can e Diletta formano una delle coppie più belle dello showbiz.