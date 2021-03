Cresce l'attesa per la messa in onda di Un passo dal cielo 6, la Serie TV di Rai 1 con protagonista Daniele Liotti. L'arrivo in tv delle puntate inedite della sesta stagione è prevista a partire dal prossimo 1° aprile in prime time sulla rete ammiraglia Rai.

Inoltre, secondo quanto apprende Blasting News, gli episodi della sesta stagione di Un passo dal cielo, saranno visibili in anteprime streaming su RaiPlay, prima ancora della messa in onda in televisione.

Le puntate di Un passo dal cielo 6 saranno visibili in streaming su RaiPlay dal 30 marzo

Nel dettaglio, il prossimo 30 marzo 2021 sarà possibile vedere in anteprima le puntate di Un passo dal cielo 6 accedendo al portale gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima su tablet e cellulari.

In questo modo, prima ancora della messa in onda televisiva prevista a partire da giovedì 1° aprile 2021, sarà possibile vedere già gli episodi della serie, che tornerà a raccontare le vicende di Francesco Neri, interpretato proprio da Daniele Liotti.

In questo modo, quindi, sarà possibile seguire la sesta stagione di questa fiction in streaming comodamente dal proprio dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa e prima ancora della messa in onda televisiva.

Francesco affronterà la morte di Emma

Intanto, le anticipazioni su Un passo dal cielo 6 rivelano che i colpi di scena non si faranno attendere. In particolar modo, Francesco Neri dovrà fare i conti con l'addio alla sua amata Emma.

Poco dopo aver coronato il loro sogno d'amore con il matrimonio, Emma morirà: la donna, già da tempo malata, purtroppo perderà la propria battaglia e lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di Francesco.

In un primo momento, infatti, l'uomo deciderà di vivere da eremita e si allontanerà da tutto e tutti, profondamente provato e segnato da questo terribile lutto che cambierà la sua vita. Nella sesta stagione, infatti, Francesco deciderà di lasciare anche il suo impegno come capo della Forestale.

Anticipazioni Un passo dal cielo 6: il ritorno di Manuela

Questo addio, però, non gli impedirà di continuare a seguire e interessarsi alle tematiche ambientali: le trame di Un passo dal cielo 6, rivelano che, per esempio, cercherà di fare il possibile per evitare che venga aperta una miniera di nichel, la quale comporterebbe la deforestazione dei boschi.

Inoltre ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Manuela, interpretata da Giusy Buscemi. La sua presenza non passerà affatto inosservata e finirà per avere qualcosa in comune proprio con Francesco.