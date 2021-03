Nella puntata di DayDreamer di martedì 30 marzo, Sanem sarà alle prese con la disperata ricerca della collana che Can le ha rubato. Intanto Yigit sarà sempre più disperato, visto che la giovane Aydin non vuole saperne di lui, ma grazie a Bulut avrà modo di rimettere piede nella tenuta.

Sanem si rende conto di non avere più la collana con l'anello

Il team della Fikri Harika si preparerà a lavorare al branding della linea di creme di Sanem. Tutti saranno lì: la stessa ragazza, Deren, CeyCey, Muzaffer e Bulut, mancherà solamente Can. All'improvviso comparirà all'orizzonte bello come il sole e la ragazza rimarrà colpita.

Ogni volta che il fotografo fa breccia nel suo cuore, lei è solita toccarsi il petto, luogo in cui nasconde l'anello di fidanzamento appeso a una collana. Questa volta, però, ci sarà un problema: non avrà la collana al collo. Infatti Can gliel'ha rubata e la ragazza se ne accorgerà solo in quel preciso istante.

In Sanem scatterà il panico e per tale ragione inizierà a cercare senza sosta la collana, mettendo anche abbastanza in imbarazzo il suo team. Il tutto avverrà, ovviamente, sotto lo sguardo divertito di Can, soprattutto quando la ragazza lascerà la riunione per scappare a casa e andare alla ricerca della collana perduta.

Can divertito per il 'panico da collana perduta' di Sanem

Sanem metterà la casa soqquadro, ma della collana nemmeno la minima traccia.

Farà anche mente locale in merito ai posti in cui è stata e alle cose che ha fatto, ma niente. La sua ricerca avverrà sempre sotto lo sguardo curioso di Can, che avrà conferma di quanto la giovane Aydin tenga al suo anello. Ovviamente questa cosa distrarrà, non poco, il fotografo durante la riunione per il marchio delle creme.

La ricerca della collana proseguirà anche sotto l'amaca, luogo in cui Sanem ha dormito la notte precedente e dove Can le ha rubato l'anello, ma le "indagini" non le daranno il risultato sperato.

Yigit, depresso, cerca conforto nell'amico Bulut

Yigit tanto sarà sempre più disperato, visto che Sanem gli ha detto che per un po' dovrebbero stare lontani sia per quanto riguarda la loro amicizia, che per il loro lavoro. Anche Huma lo inviterà ad abbandonare la "causa Sanem", ma lui non ci starà, così deciderà di chiamare il suo amico Bulut.

Gli dirà che è un po' depresso e se si possono vedere in città, ma a causa della grande mole di lavoro che c'è nella tenuta, Bulut non potrà muoversi.

Così dirà a Yigit di raggiungerlo, ma lui sarà titubante vista la situazione che si è creata con Sanem, ma Bulut gli confermerà che la giovane Aydin non è la tipa che si lega le cose al dito e in questo modo riuscirà a convincere Yigit a raggiungerlo.