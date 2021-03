Nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 21 al 27 marzo, Ursula verrà cacciata dal quartiere dopo che Genoveva farà in modo che tutti sappiano del suo coinvolgimento nel tentato suicidio di Agustina. Dicenta non si darà per vinta e tornerà di nascosto da Genoveva per intimorirla.

Una Vita, trame 21-27 marzo: Genoveva mette nei guai Ursula

I nuovi episodi di Una vita in onda la prossima settimana su Canale 5, saranno incentrati su Ursula e Genoveva. Quest’ultima non si farà intimorire dalla governante e la metterà in ridicolo di fronte alle signore di Acacias. La vedova Bryce organizzerà un incontro tra Agustina e Maduro, il finto medico che le aveva diagnosticato la malattia terminale.

La domestica di Felipe verrà a sapere che a spingerla al suicidio fu Ursula e ciò la sconvolgerà. Ursula nel frattempo è rintraccerà Cristobal, facendolo giungere ad Acacias.

Ursula cacciata dal quartiere nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita, il rapporto tra Maite e Camino si farà sempre più stretto, tanto che la giovane Pasamar regalerà alla sua insegnante un ritratto fatto da lei a carboncino. Anche Rosina rimarrà affascinata da Maite e dai suoi racconti. La moglie di Liberto racconterà in giro che la pittrice è rimasta delusa da una storia d’amore con un uomo più grande di lei. Intanto la notizia che Ursula ha ingannato Agustina farà ben presto il giro del quartiere. Una folla inferocita di vicini, affronterà Ursula in piazza e la caccerà da Acacias.

Una vita, spoiler al 27 marzo: Ursula non si dà per vinta

Non tarderà ad arrivare il momento in cui Ursula farà la sua ricomparsa e lo farà di nascosto, intrufolandosi in casa di Genoveva, minacciandola di far giungere Cristobal. Lo scopo di Dicenta sarà quello di costringere la vedova Bryce a riabilitare il suo nome agli occhi dei vicini e, pertanto, le darà 24 ore di tempo per farlo.

Ursula sarà all’oscuro del fatto che Genoveva non abbia intenzione di sottostare al suo ricatto e che invece le starà tendendo una trappola. Salmeron infatti, farà in modo che Ursula perda il controllo proprio di fronte a Felipe. Dicenta cercherà di convincere L’avvocato che Genoveva lo stia ingannando, senza successo. Nel corso dei nuovi episodi di Una vita, Felicia non accetterà la svolta progressista di Camino e le vieterà di proseguire le lezioni di pittura con Maite.

Santiago invece, chiederà del denaro a Genoveva per lasciare il quartiere con Marcia, ma la vedova Bryce rifiuterà. La donna inoltre, parlerà con Felipe e gli chiederà di parlare con il commissario Mendez per far arrestare Cristobal, l’assassino di Samuel.

Questo e molto altro accadrà nei prossimi episodi di Una vita, in onda dal 21 al 27 marzo su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.