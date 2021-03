Lunedì sera, in prime time su Canale 5 ha debuttato la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2021 e, tra i concorrenti presenti nel cast c'è anche Fariba, mamma di Giulia Salemi, protagonista dell'ultima edizione del GF Vip. In occasione della puntata d'esordio del reality condotto da Ilary Blasi, in studio vi erano i familiari e i parenti di quasi tutti i concorrenti di questa edizione. Per Fariba, però, non c'era nessuno. Giulia Salemi era assente nel parterre di ospiti dell'Isola e i fan si sono chiesti il motivo. A fare un po' di chiarezza ci ha pensato la Salemi, la quale ha ammesso (indirettamente) di non volersi intromettere.

L'assenza di Giulia Salemi alla prima puntata de L'Isola dei famosi 2021

Nel dettaglio per dare il via a questa nuova edizione de L'Isola dei famosi 2021, i parenti dei naufraghi che sono stati scelti erano presenti in studio per dare un saluto veloce ai loro cari.

Per Fariba, però, non c'era in studio Giulia Salemi e in tantissimi si sono chiesti come mai l'ex protagonista del GF Vip non fosse presente.

Soprattutto sui social, i numerosi fan, avevano sperato che Giulia approdasse nel parterre di ospiti del reality show di Ilary Blasi, ma sono rimasti delusi.

A chiarire un po' la situazione, ci ha pensato la stessa Salemi che sui social ha messo un "like" ad un commento chiaro e preciso, dove veniva esplicata quella che sarebbe stata la posizione di Giulia in merito a questa avventura di sua mamma sul piccolo schermo.

La replica di Giulia sui rumor legati alla sua assenza in studio all'Isola

"Credo sia proprio Giulia a non volersi intromettere" ha scritto un fan della Salemi che si è beccato il "mi piace" dell'influencer, la quale ha confermato che in questo momento non intende intralciare il percorso di Fariba all'Isola.

Del resto è stata proprio la mamma, nella clip di presentazione trasmessa ieri sera su Canale 5, a dire (seppur ironicamente) che non voleva essere più etichettata come "la mamma di Giulia Salemi".

Insomma mamma e figlia intendono fare due percorsi differenti sul piccolo schermo e come Fariba non ha intralciato il percorso di Giulia nella casa del GF Vip, sarà lo stesso adesso con l'Isola dei famosi.

L'appello di Tommaso Zorzi per Giulia Salemi durante l'Isola dei famosi

In questo modo, quindi, Giulia eviterà di incontrarsi anche con Tommaso Zorzi, vincitore dell'ultimo GF Vip, scelto come opinionista di questa nuova edizione dell'Isola dei famosi.

Proprio nel corso della prima serata del 15 marzo, Zorzi ha lanciato un appello in diretta a Giulia Salemi, chiedendole di "intervenire" in qualche modo in sostegno di mamma Fariba, reduce da una prima prova prevista all'Isola che non le era andata particolarmente bene.