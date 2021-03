In Una vita tra qualche settimana i telespettatori vedranno Felipe e Genoveva convolare a nozze. Salmeron subito dopo, verrà arrestata con l'accusa di aver assassinato Ursula, mentre il suo complice Santiago deciderà di fuggire il più lontano possibile da Acacias. Genoveva riuscirà in seguito a far ricadere la colpa dell'omicidio di Ursula su Marcia.

Genoveva e Santiago uccidono Ursula nelle prossime puntate di Una vita

I fan di Una vita ben conoscono tutte le bugie e i sotterfugi messi in atto da Genoveva per conquistare il cuore di Felipe Alvarez Hermoso. La donna, con la complicità di Santiago sarà riuscita ad allontanare Marcia dall'avvocato, riuscendo anche a far credere a quest'ultimo di essere rimasta incinta di lui.

Per questo, Felipe si vedrà costretto a sposare Salmeron. I telespettatori scopriranno ben presto che il padre della creatura che porta in grembo Genoveva sarà Santiago. I due complici inoltre, si macchieranno anche del delitto di Ursula, l'unica a conoscenza del segreto della vedova Bryce.

Una vita anticipazioni: Genoveva riesce a sposare Felipe con l'inganno

Dopo aver assassinato Ursula, Genoveva sembrerà convinta di aver trovato la serenità ma non sarà proprio così. L'ex istitutrice infatti, riuscirà a incutere terrore anche dopo la sua morte, visto che Genoveva riceverà una lettera di Ursula scritta poco prima di morire e nella quale la donna le farà sapere che riuscirà a vendicarsi anche dopo la sua dipartita. Nonostante le minacce, Genoveva riuscirà a portare a termine il suo piano e a sposare Felipe.

Marcia, proprio il giorno del matrimonio, scoprirà la verità su Santiago e sulla sua complicità con Genoveva, ma non riuscirà ad arrivare in tempo per fermare le nozze. Genoveva e Felipe saranno infatti diventati marito e moglie.

Una vita spoiler: Genoveva arrestata per l'omicidio di Ursula, Santiago fugge

La felicità di Genoveva non sarà destinata a durare a lungo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le anticipazioni relative alle puntate di Una vita già andate in onda in Spagna, rivelano che poco dopo la celebrazione delle nozze Genoveva verrà arrestata per l'omicidio di Ursula. Il commissario Mendez infatti, dopo aver ascoltato la testimonianza di padre Anrubia, si convincerà della colpevolezza della neo moglie di Felipe. Santiago invece, deciderà di fuggire il più lontano possibile da Acacias.

Genoveva in seguito, cercherà di far ricadere la colpa dell'assassinio di Ursula su Marcia. La brasiliana verrà condotta dietro le sbarre e a difenderla sarà Felipe. I due in questo modo avranno l'opportunità di riavvicinarsi, nonostante l'avvocato sia in attesa di un figlio da Genoveva.