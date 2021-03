Le vicende della soap opera iberica Una vita continuano a stupire i telespettatori. Due protagoniste negli episodi in programmazione prossimamente su Canale 5 non riusciranno più a frenare i loro sentimenti. Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) proprio quando sarà decisa a lasciare Acacias 38 in modo definitivo cambierà idea, precisamente dopo essersi lasciata andare alla passione con Camino Pasamar.

Le due donne daranno vita quindi a una storia d’amore omosessuale, pur sapendo di poter fare i conti con delle critiche qualora verrà alla luce.

Una vita, spoiler: Maite si allontana da Camino dopo averla baciata

Nelle prossime puntate italiane dell'amato sceneggiato, Camino si avvicinerà sempre di più alla nuova arrivata Maite. Le due ragazze arriveranno a scambiarsi il loro primo bacio durante una delle tante lezioni di pittura. L’insegnante però, non appena si renderà conto di essersi presa una cotta per la giovane Pasamar prenderà subito le distanze, con la consapevolezza che la società non accetterà la loro relazione. Inizialmente Maite lascerà Acacias 38 per qualche giorno per prendersi cura della madre in Francia.

In seguito, la pittrice rimetterà piede nel quartiere iberico e deluderà profondamente Camino nell’istante in cui le dirà di aver deciso di non incontrarla più per non dare scandalo.

Nonostante ciò, quest’ultima non vorrà proprio rassegnarsi all’idea di aver perso colei che ama. Nel contempo la tristezza della giovane Pasamar non passerà inosservata alla madre Felicia: la ristoratrice crederà che sua figlia sia giù di morale per la scelta di Maite di interrompere le sue lezioni.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Felicia litiga con la figlia, Zaldua e la giovane Pasamar fanno l’amore

A questo punto Felicia chiederà delle spiegazioni a Camino finendo per avere l’ennesimo litigio: inoltre la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX affronterà Zaldua per aver cercato di far diventare progressista sua figlia. La nipote di Armando amareggiata dalle parole pronunciate da Felicia deciderà di andarsene via dalla cittadina spagnola, ma questa volta sarà intenzionata a non fare più ritorno: ovviamente Camino sarà disposta a fare qualsiasi cosa per convincere Zaldua a rimanere.

Per riuscire nel suo intento, la giovane Pasamar si recherà da Maite e dopo averle dichiarato i suoi sentimenti la bacerà: le due donne si faranno travolgere dalla passione, visto che avranno il loro primo rapporto di intimità. Per concludere Zaldua sapendo che Felicia presto si metterà alla ricerca di un fidanzato per la figlia, consiglierà alla sua amata di fingere di adeguarsi alla volontà della madre.