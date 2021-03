La Serie TV di origini turche DayDreamer - le ali del sogno prosegue nella propria messa in onda quotidiana su Canale 5. Nella puntata di venerdì 26 marzo 2021, a Can Divit (Can Yaman) non sfuggirà un dettaglio quando rimarrà da solo con Sanem Aydin (Demet Özdemir), che non lo lascerà indifferente.

In particolare il fotografo scoprirà che la sua ex fidanzata porta ancora al collo l’anello che le aveva regalato un anno prima.

DayDreamer, spoiler del 26 marzo: Can accetta di diventare socio della Fikri Harika

Nell’episodio dell’amata soap opera in programmazione su Canale 5 il 26 marzo 2021, a seguito della scarcerazione di Deren (Tugce Kumral), Muzaffer (Cihan Ercan), Deniz (Basak Gumulcinelioglu) e CeyCey (Anil Celik) arriverà una proposta da non lasciarsi sfuggire per la Fikri Harika.

Un uomo vorrà far conoscere i prodotti di Sanem anche all’estero: per rendere possibile tutto ciò però serviranno tanti soldi. Can non perderà tempo per mettere a disposizione il proprio denaro per l’importante progetto facendo i conti con il netto rifiuto della scrittrice, che non accetterà poiché non le sembrerà una scelta giusta.

Sanem però farà una proposta inaspettata al suo ex fidanzato, ovvero la possibilità di diventare socio dell’azienda: Can accetterà subito la richiesta della fanciulla, partecipando insieme alla stessa alla festa di inaugurazione della società.

Sanem si addormenta, Can si accorge che la sua ex fidanzata ha ancora il suo anello di fidanzamento

Nel corso della serata all'insegna del divertimento tutti i collaboratori della nota agenzia pubblicitaria faranno un party che si terrà alla tenuta di Sanem: in tale circostanza Leyla (Öznur Serçeler) dirà a Can di essere contenta di vedere finalmente felice sua sorella.

Il fotografo invece prometterà alla cognata di non avere alcuna intenzione di partire di nuovo, per non far soffrire ulteriormente la scrittrice.

Nel contempo Sanem e Can inizieranno a pensare al futuro, domandandosi entrambi se riusciranno a essere dei bravi colleghi.

Quando tutti torneranno a casa, la scrittrice si addormenterà su un’amaca: Can coglierà l’occasione al volo per potersi avvicinare alla sua ex.

Il fotografo rimarrà abbastanza colpito non appena si accorgerà che la ragazza in una catenina che porta sempre al collo ha ancora il suo anello di fidanzamento. A questo punto il fotografo deciderà di prendere il gioiello per vedere quale reazione avrà Sanem quando si sveglierà.