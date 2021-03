La soap opera Una vita continua a intrattenere i telespettatori. Nelle prossime settimane le mosse strategiche di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per convolare a nozze con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sembreranno funzionare alla perfezione: l'avvocato infatti accetterà di sposare la sua nuova fidanzata quando apprenderà che è in stato interessante.

Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) quando verrà a conoscenza delle imminenti nozze sarà intenzionata a lasciare Acacias 38 al fianco del falso marito Santiago Becerra (Aleix Melé).

Una vita, spoiler: Genoveva confessa a Felipe di essere incinta

Gli spoiler relativi a ciò che succederà negli episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che ci sarà una svolta nella relazione tra Genoveva e Felipe. Tutto avrà inizio quando Salmeron confesserà all’avvocato di aspettare un figlio da lui. Ovviamente la nuova darklady di Acacias 38 nasconderà al legale di essersi lasciata andare alla passione anche con Santiago. In un primo momento Alvarez Hermoso non reagirà per niente bene quando saprà della gravidanza di Genoveva. Grazie ai consigli dell’amico Liberto, però Felipe ben presto chiederà alla nuova fiamma di diventare sua moglie.

Nel contempo si assisterà a un altro colpo di scena, poiché Santiago - non appena Ursula saprà la sua vera identità - non potrà più mentire a Marcia e quindi le dirà di essere in realtà Israel, ossia il fratello gemello del suo defunto marito.

Inoltre l'uomo sottolineerà alla brasiliana di essere stato ingaggiato da Cesar Andrade e da Genoveva per impedirle di sposare Felipe. A sorpresa Sampaio avviserà subito l’avvocato dicendogli di aver appreso da Santiago che Salmeron è in dolce attesa.

Marcia accetta di trasferirsi in Brasile con il falso Santiago, Salmeron decisa a liberarsi di Andrade

Successivamente Marcia pur avendo scoperto la vera identità dell’uomo che si è presentato nel quartiere iberico dicendo di essere suo marito, continuerà a fingersi sua moglie in pubblico per non destare alcun sospetto. Inoltre la brasiliana arriverà a prendere una drastica decisione per lasciarsi alle spalle tutte le sofferenze avute dopo l’arrivo ad Acacias 38: accetterà di andare a vivere in Brasile con il falso Santiago.

Intanto quest’ultimo e Genoveva continueranno a fare i conti con le minacce di Ursula, che si dirà disposta a smascherarli. Nonostante ciò, Salmeron non si lascerà intimidire dall’ex governante e organizzerà una merenda con i vicini per annunciare il proprio imminente matrimonio con Felipe.

Per concludere Genoveva non rimarrà a guardare dopo aver appreso che Andrade presto agirà legalmente contro di lei per non aver fatto nulla quando Alvarez Hermoso era in procinto di testimoniare a suo sfavore: in particolare la donna architetterà un piano con l’avvocato Javier Velasco per liberarsi del trafficante di donne nel più breve tempo possibile.