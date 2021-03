Arrivano le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, ambientata in un lussuoso hotel a 5 stelle situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 28 marzo al 3 aprile 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incidente che Tim avrà sul lavoro, sulle discussioni fra Rosalie e Andrè, sui problemi finanziari del Furstenhof e sui problemi sentimentali di Vanessa e Robert.

L'inganno di Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Christoph sorprenderà tutti, iniziando a lavorare per una fondazione benefica.

Ben presto però Tim scoprirà che è tutta una menzogna. Suo padre, infatti, gli rivelerà che il suo nuovo lavoro è soltanto un espediente per investire in borsa i soldi ottenuti con la beneficenza in modo da poter guadagnare i milioni di euro necessari ad acquistare le quote di Robert e Werner del Furstenhof. Rosalie costringerà Andrè ad entrare in affari con lei nel ruolo di socio paritario, facendolo arrabbiare. Più tardi, lo chef discuterà anche con il fratello Werner a causa della crisi del Furstenhof, arrivando a dare le dimissioni con effetto immediato.

Tim resta fulminato

Lucy attenderà con trepidazione l'arrivo di un ospite single, ricco e bello al Furstenhof, senza sapere che in realtà è suo padre. Nel tentativo di riparare l'impianto elettrico del hotel insieme a Christoph, Tim rimarrà fulminato da una scossa improvvisa e perderà conoscenza.

Grazie all'intervento di Seline, il giovane si riprenderà nonostante il suo cuore si sia fermato per un istante. Dopo l'incidente, Tim si recherà da Michael che lo rassicurerà, escludendo danni permanenti. In seguito il giovane ricorderà di aver avuto un'esperienza di premorte in cui a riportarlo in vita è stata Franci, apparendogli in sogno. Per non fare soffrire la sua fidanzata però, Tim racconterà a tutti che nel sogno ad apparirgli è stata Amelie con un abito rosso.

Saputo ciò, Franci si renderà conto che Tim sta mentendo perché l'abito rosso che ha descritto è il suo.

Franci non vuole sposarsi al Furstenhof

Cornelia inviterà Robert ad un picnic per farlo rilassare, senza sapere che il Saalfeld ha deciso di andare a divertirsi a Monaco con Vanessa. Franci deciderà di non volersi sposare al Furstenhof perché ogni luogo dell'hotel le ricorda la sua storia con Tim.

Per impedire a Seline di partire, Christopher chiederà a Tim di procurarle un lavoro nelle scuderie. Cercando con la sua sonda, Alfons scoprirà che un meteorite è caduto nel suo giardino. Vanessa rimarrà molto delusa da Robert quando l'uomo la presenterà ad un amico come una semplice collega di lavoro. A quel punto, la giovane deciderà di farlo ingelosire senza però ottenere i risultati sperati. Werner si rivolgerà ad un amico nella speranza di ottenere un prestito per salvare il Furstenhof, ma Arianne farà saltare tutti i suoi piani.