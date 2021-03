Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con le vicende della soap opera spagnola Una vita. Nelle puntate che verranno trasmesse sul anche in Italia tra qualche settimana, Santiago Becerra (Aleix Melé) dopo essere stato smascherato da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) confesserà la propria vera identità a Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Mentre quest’ultima apprenderà di vivere con il cognato Israel, l’ex istruttrice Ursula farà minaccia a Genoveva e si dirà pronta a far sapere la verità sulla sua gravidanza a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Nello specifico la storica darklady sarà pronta a confessare all’avvocato che in realtà non diventerà padre, poiché il figlio che aspetta Genoveva è di colui che si è presentato ad Acacias 38 con il nome di Santiago.

Una vita, spoiler: Santiago fa rimanere senza parole Marcia

Le anticipazioni relative a ciò che succederà negli episodi in onda in Italia tra qualche settimana, svelano che Andrade smaschererà Santiago, facendo sapere a Ursula di aver ingannato Genoveva sull’identità del brasiliano. A questo punto Dicenta non perderà tempo per recarsi dalla sua ex signora dicendole che il detenuto Cesar si è preso gioco di lei.

Salmeron perderà le staffe e chiederà a Santiago di presentarsi nel suo appartamento con l’obiettivo di farsi svelare chi è veramente: quest’ultimo, dopo essere rimasto in silenzio con Genoveva, non avrà altra scelta che essere sincero con Marcia, la quale sarà sempre più convinta che lui non sia suo marito.

Stufo di essere travolto di domande, Becerra confesserà all’ex domestica di essere in realtà Israel, il gemello del defunto Santiago.

Marcia rimarrà completamente senza parole di fronte alla dichiarazione inaspettata di colui che ha interrotto le sue nozze con Felipe, soprattutto poiché non sapeva che suo marito avesse un fratello.

Israel chiede a Sampaio di restare al suo fianco, Ursula minaccia Genoveva

A questo punto Israel sottolineerà a Marcia che lui e Santiago non avevano più alcun rapporto a causa di vari litigi.

Becerra inoltre dirà alla brasiliana di provare davvero dei sentimenti nei suoi confronti, nonostante il loro avvicinamento sia avvenuto per merito dell’alleanza che Genoveva ha stretto con lui per farla separare in modo definitivo da Felipe. Israel dirà a Marcia anche di aver iniziato a lavorare per Andrade per scappare da un nemico che era deciso a vendicarsi di lui.

Israel dimostrerà di tenere veramente alla brasiliana, chiedendole di restare al suo fianco, anche adesso che ha scoperto la sua vera identità.

Nel contempo a catturare l’attenzione dei telespettatori sarà Ursula, che dopo aver cominciato a frequentare un istituto religioso e indossato degli abiti da suora provocherà Genoveva, dicendole di sapere che il padre della creatura che porta in grembo non è Alvarez Hermoso ma il falso Santiago.

Dopo l’ennesima minaccia di Dicenta, Salmeron si difenderà servendosi della complicità di Israel per ucciderla: la promessa sposa di Felipe vorrà sbarazzarsi in fretta dell’anziana donna per impedirle di far venire alla luce tutte le sue diaboliche macchinazioni.