Maurizio Guerci ha lasciato Uomini e Donne dopo aver chiuso la sua frequentazione con Gemma. Il motivo pare legato ai suoi impegni lavorativi, che non gli hanno permesso di continuare a restare nel parterre maschile del programma. L'ex cavaliere ora penserebbe a Barbara De Santi, con la quale ha intrapreso una conoscenza. Felice di come stanno andando le cose, Maurizio non ha risparmiato una frecciata a Giorgio Manetti, incredulo sul fatto che lui e Gemma abbiano passato la notte insieme.

Maurizio Guerci, le novità dopo Uomini e Donne

Maurizio ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio, esprimendosi senza freni sia su Gemma che su Giorgio Manetti.

La novità è che Guerci sta frequentando una vecchia conoscenza di Uomini e donne, Barbara De Santi. Maurizio, affasciante 50enne di origini piemontesi e che vive a Mantova ha chiuso la liason con Gemma tempo fa. La loro frequentazione è durata molto poco, anche perché il cavaliere è stato nel parterre maschile solamente per 5 mesi. decidendo poi di lasciare la trasmissione delle per impegni lavorativi che sono sopraggiunti.

Tuttavia, non si fa altro che parlare di lui, anche perché da poco ha intrapreso una frequentazione con Barbara De Santi 'rivale' di Germma. Maurizio ha raccontato che la sua vita non è cambiata poi molto da quando ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Deve però abituarsi ancora al fatto che gli vengano chiesti autografi e che la gente lo fermi per strada per sapere come vadano le cose.

Riguardo la frequentazione con Gemma, Maurizio ha raccontato che in realtà non c'è stato un vero motivo per il quale si sono lasciati: semplicemente, la dama avrebbe travisato alcune situazioni non credendo alle sue spiegazioni, in primis il fatto che nella serata di Santo Stefano abbia deciso di chiuderle il telefono in faccia con la scusa di aver ricevuto la visita di un'altra donna.

La stoccata a Giorgio Manetti: 'Pensi ai fatti suoi'

Giorgio Manetti aveva rilasciato delle dichiarazioni che non sono affatto piaciute a Maurizio, non credendo al fatto che lui e Gemma avessero realmente passato la notte insieme. A tal proposito, Guerci ha detto: ''Gli consiglierei di pensare di più ai fatti suoi, forse gli dà fastidio aver perso l'esclusiva''.

Dopo l'uscita da Uomini e Donne, Maurizio continua a cercare l'amore vero, anche se in questo momento ha deciso di dare la priorità al lavoro. Una bella novità lo ha però sorpreso.

Maurizio Guerci e Barbara De Santi si stanno frequentando

L'ex cavaliere ha svelato che, saputo della sua decisione, Barbara De Santi è andato a cercarlo: ''Non la conoscevo, è venuta per tre domeniche di fila al mio paese per trovarmi e la terza ci siamo incontrati, mi ha fatto piacere''. Maurizio ha quindi aggiunto di non considerarla affatto come un'amica e che si stanno conoscendo: ''È molto affascinante e soprattutto sincera''. Alla domanda se potesse essere la sua donna ideale, Guerci ha risposto: 'È' intelligente, ha un carattere forte... è ancora presto per dirlo, però credo che potrebbe esserlo''.