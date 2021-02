Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 15 al 19 febbraio 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati ai protagonisti storici della trasmissione di Maria De Filippi. Occhi puntati in primis su Riccardo che continuerà ad essere al centro dell'attenzione per la sua tormentata relazione con la dama Roberta mentre Gemma Galgani continuerà ad essere fortemente delusa dal punto di vista sentimentale.

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne dal 15 al 19 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Alessandro e Riccardo verranno chiamati a centro studio e avranno di fronte cinque dame con le quali si stanno sentendo.

Tra queste vi sarà anche Roberta Di Padua. Per Riccardo sarà un duro colpo, dato che il cavaliere ammetterà di aver telefonato in mattinata a Roberta per avere un confronto con lei, durante il quale le avrebbe detto cose mai pronunciate prime.

Tuttavia, nel momento in cui scoprirà che Roberta si sta sentendo anche con Alessandro, non nasconderà la sua amarezza in studio.

Riccardo decide di non scegliere Roberta

A quel punto Riccardo uscirà dallo studio e la dama lo seguirà per cercare di avere un confronto. Al suo rientro, Roberta spiegherà che non si sono visti per diversi giorni ma si sono comunque sentiti. Le anticipazioni di Uomini e donne dal 15 al 19 febbraio rivelano che la dama ammetterà di non sentirlo più passionale come due anni fa e questa cosa la fa soffrire.

Sta di fatto che in studio interverrà Maria De Filippi, la quale dopo il ritorno di Riccardo proverà in tutti i modi a premere il piede sull'acceleratore e quindi cercherà di convincere il cavaliere a fare la sua scelta finale.

Peccato, però, che la reazione di Riccardo non sarà delle migliori: il cavaliere non se la sentirà di fare la scelta. E così, continuerà a sentire Roberta ma non vorrà uscire dallo studio di Uomini e donne con lei, per iniziare un percorso di vita assieme lontani dai riflettori.

Gemma delusa da Maurizio: anticipazioni Uomini e donne 15-19 febbraio

E poi ancora nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne fino al 19 febbraio 2021, si tornerà a parlare di Gemma Galgani alle prese con la frequentazione con Maurizio G: i due si sono visti la sera precedente e hanno trascorso del tempo insieme a casa della dama.

In puntata, però, Gemma ammetterà di essere delusa perché teme che Maurizio G la stia sfruttando soltanto per visibilità.

Il motivo? Il quadro che Maurizio ha regalato a Galgani, fatto da un suo amico, secondo la dama sarebbe soltanto un pretesto per fare pubblicità all'amico pittore.

Occhi puntati anche sui due nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano: per loro, infatti, arriveranno una schiera di nuove corteggiatrici pronte a conoscerli meglio.

Tra Nicola e Patrizia, invece, prosegue tutto nel migliore dei modi: lui ammetterà di essere preso fortemente dalla dama conosciuta a Uomini e donne, che potrebbe essere davvero la sua donna ideale.