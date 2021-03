Non c'è pace per la coppia nata a Uomini e donne, composta da Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. A distanza di un mese dal fatidico momento della scelta finale avvenuta nel programma di Maria De Filippi, sono stati decisamente pochi i momenti che i due hanno vissuto insieme. Come raccontato dalla coppia stessa in diverse interviste, hanno avuto modo di vedersi poche volte perché vivono in due città diverse e Sophie non ha nascosto che questa situazione ha scatenato anche le prime discussioni. Tuttavia, in queste ore, i fan sono tornati all'attacco notando che sui social, i due ragazzi si ignorano a vicenda.

I dubbi sulla coppia Sophie-Matteo nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, pur essendo entrambi molto attivi con la pubblicazione di foto e stories su Instagram, i numerosi fan della coppia nata a Uomini e donne, hanno notato che da diverso tempo i due non pubblicano più scatti assieme ne tantomeno si postano delle dediche a vicenda.

Sophie e Matteo, quindi, si ignorano completamente sul fronte social e questa cosa non è passata inosservata. All'ultimo post Instagram pubblicato da Ranieri, ad esempio, manca il "like" della sua fidanzata così come un commento.

La stessa cosa, però, vale anche per il post Instagram di Sophie: il suo fidanzato non ha proferito parola ne tantomeno ha scelto di metterle un "mi piace".

'Si sono già lasciati' sbottano i fan di Sophie e Matteo sui social

Tutto questo è apparso strano ai numerosi fan della coppia nata nel programma televisivo di Maria De Filippi, dato che entrambi continuano ad essere super attivi sui social.

E così, tra i commenti social, c'è chi chiede come stiano davvero le cose a distanza di un mese ormai dalla scelta avvenuta a Uomini e donne e seguita da una media di ben 3 milioni di spettatori.

"Mi sa che si sono già lasciati" ha commentato un utente che segue la coppia sui social, mentre qualcun altro ritiene che pur essendo già finita la loro storia d'amore, Sophie e Matteo non lo direbbero ancora perché a breve rilasceranno qualche intervista al magazine della trasmissione di Canale 5.

La coppia nata a U&D si sta ignorando sui social

"Non si commentano mai nemmeno le foto.

All'inizio di una storia credo sia normale scambiarsi mi piace e commenti, alla fine sono una coppia pubblica" ha scritto un altro fan che comincia ad avere dubbi e perplessità su questo amore nato sotto i riflettori della trasmissione Mediaset.

Nonostante i mille dubbi e i sospetti sulla coppia Sophie-Matteo, i due diretti interessati per il momento preferiscono non commentare. I due, infatti, proseguono per la strada del silenzio. Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.