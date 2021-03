L'appuntamento settimanale del 12 marzo di Uomini e donne andato in onda su Canale 5, ha visto Maria De Filippi smascherare il cavaliere Roberto. Quest'ultimo avrebbe preso in giro la redazione e la dama Patrizia, visto che è emerso che l'uomo avrebbe intrattenuto una relazione con un altra donna al di fuori del programma. Gianni Sperti si è scagliato contro Roberto intimandogli di andarsene e il cavaliere, messo con le spalle al muro, non ha potuto far altro che lasciare Uomini e donne con la coda tra le gambe.

Roberto nei guai, Maria De Filippi: 'È fidanzato'

L'appuntamento di Uomini e donne andato in onda oggi 12 marzo ha riservato un colpo di scena per i fan del programma.

Maria De Filippi è tornata a parlare delle segnalazioni giunte su Roberto e che lo vedrebbero fidanzato al di fuori del programma. La conduttrice ha mostrato alcuni video, in cui il cavaliere parla al telefono con una misteriosa interlocutrice dicendole 'ti amo'. La donna in questione non è né Patrizia, né un'altra dama del parterre di U&D, ma la donna con cui è stato visto in atteggiamenti intimi a Catania nelle scorse settimane.

Gianni Sperti si scaglia contro Roberto: 'Vattene'

La donna in questione, pare abbia avuto una breve relazione con Roberto, nello stesso periodo in cui ha iniziato a partecipare a Uomini e donne. Liason tenuta nascosta a tutti e alla redazione in particolare. Proprio la donna è intervenuta telefonicamente in puntata, spiegando come sono andate le cose tra loro e confermando che i due stavano insieme anche quando Roberto aveva iniziato ad uscire con Patrizia.

La padrona di casa invece, ha confidato ai presenti, che Roberto avrebbe detto a questa donna di essere vincolato da un contratto al programma e di non poter andar via. Fatto questo, seccamente smentito da Maria De Filippi che ha aggiunto: "Preciso che nessuno ha un contratto". Sta di fatto che Roberto, messo di fronte alle accuse, ha cercato di giustificarsi dicendo che questa relazione è terminata diverse settimane fa.

Una spiegazione che non ha convinto nessuno, tantomeno Gianni Sperti che si è scagliato contro il cavaliere dicendogli. "Vattene".

Roberto chiede scusa e abbandona Uomini e donne

L'attacco di Gianni a Roberto ha ottenuto il plauso del pubblico di Uomini e donne, mentre il cavaliere catanese, resosi conto della brutta figura fatta di fronte a tutti, ha chiesto scusa a Maria De Filippi e a Patrizia.

Quest'ultima non ha accettato le scuse e ha commentato: "Io non accetto le tue scuse, avresti fatto miglior figura a startene zitto". Roberto si è poi alzato ed ha abbandonato lo studio di Uomini e donne. La padrona di casa ha cercato di stemperare la tensione in studio voltando pagina e parlando del percorso dei giovani tronisti.