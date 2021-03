La puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 26 marzo farà da spartiacque per quanto concerne il rapporto tra Marta e Dante Romagnoli. A scoprire tutto sarà la contessa Adelaide dopo aver ricevuto un'accorata lettera da parte della nipote, ancora a Parigi in attesa di trovare il coraggio di affrontare Vittorio.

Intanto, Ludovica e Marcello sono una coppia a tutti gli effetti dopo il bacio passionale che li ha sorpresi in uno dei momenti più romantici e coinvolgenti di questa quinta stagione. Nonostante l'evidenza, entrambi non ammettono i reciproci sentimenti, forse per paura di soffrire ancora.

Il Paradiso delle Signore, Marta confessa cosa è successo con Dante a New York

Finalmente arriva il momento della verità nella puntata conclusiva della settimana, in onda venerdì 26 marzo in prima visione assoluta. Adelaide è ancora una volta custode di un grande segreto. Marta ha preso tempo con Vittorio rimandando il suo ritorno a Milano con la scusa di curare Margherita afflitta dal morbillo, sperando di trovare una soluzione per la sua complicata situazione.

I sensi di colpa della signora Conti la sovrastano e così decide di confessare tutto quello che è accaduto con Dante a New York, in quei giorni in cui era lontana dal marito e continuava a raccontargli un mare di bugie. Marta non ha la forza di telefonare e così scrive una lettera indirizzata a zia Adelaide.

La contessa, davanti alle parole della nipote, è turbata. Ora deve decidere se raccontare la verità a Vittorio o mantenere il segreto per il buon nome della famiglia Guarnieri, che rischia lo scandalo.

Cosimo e Gabriella prendono una decisione

Nel frattempo, a villa Bergamini si parla di quanto successo in seguito all'affare andato in fumo tra Umberto e Cosimo.

Gabriella, anche se preoccupata, non abbandona il marito e sceglie di dargli tutto il suo supporto.

Come svelano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gabriella e Cosimo rinnovano le loro promesse d'amore: uniti in salute e malattia e in ricchezza e povertà. La coppia fa buon viso a cattivo gioco, con la speranza di trovare una soluzione anche per gli incombenti problemi economici.

Infine, Ludovica e Marcello continueranno a vedersi e a cercarsi. Ormai sono una coppia a tutti gli effetti ma non riescono ad ammettere di essersi innamorati. Barbieri è reduce da una relazione andata male per colpa di Castrese mentre la bella Brancia ha visto sfumare il suo tentativo di sposare Riccardo con l'inganno.

Forse, è arrivato il momento di voltare pagina per entrambi. Solo il tempo e la fiducia potranno dare a Ludovica e Marcello il coraggio di dichiarare i loro reciproci sentimenti senza paura.