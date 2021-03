Nelle prossime puntate di Un posto al sole Rossella si troverà a dover affrontare un momento molto difficile della sua vita. Dopo la penosa rottura con Patrizio, la ragazza elaborerà il suo dolore isolandosi da tutto e da tutti. La giovane Graziani smetterà di uscire e di parlare con gli altri mettendo fortemente in ansia i suoi genitori. Inoltre Rossella inizierà a trascurare la sua tesi mettendo a serio rischio la sua carriera universitaria. In suo soccorso giungeranno Silvia, Michele e addirittura la dottoressa Bruni, ma qualcuno tramerà nell'ombra per approfittarsi di questa situazione. A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a questa drammatica storyline che andranno in onda dal 22 al 26 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni: Rossella non vuole vedere più nessuno

Negli episodi di Un posto al sole in onda questa settimana, Rossella (Giorgia Gianetiempo) verrà a conoscenza da Ilaria (Greta Berti) del tradimento di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Rimasta profondamente delusa dall'atteggiamento del giovane chef, la ragazza deciderà di lasciarlo, ma subito dopo entrerà in un vortice di autocommiserazione. Incapace di reagire al dolore, Rossella inizierà a lasciarsi andare, chiudendosi in casa e rifiutando di parlare con chiunque. La giovane inoltre inizierà a trascurare anche i suoi studi mettendo a serio rischio la consegna della tesi.

Un posto al sole, trame 22-26 marzo: Silvia, Michele e Ornella scrivono la tesi

Vedendo la figlia in uno stato di forte disagio, Michele e Silvia inizieranno a preoccuparsi seriamente per la ragazza e faranno di tutto per sostenerla.

I due inoltre si renderanno conto del fatto che Rossella non ha completato la tesi da consegnare al professor Volpicelli. I genitori di Rossella decideranno allora di fornire alla figlia un aiuto molto concreto, finendo la tesi al suo posto, ma come fare? Per quanto armati di buone intenzioni, sono privi di competenze mediche, ma i due supereranno questo ostacolo chiedendo aiuto a Ornella.

Un posto al sole, spoiler: Ilaria vuole prendere il posto di Rossella

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas rivelano che Rossella non apprezzerà il gesto dei genitori. La giovane Graziani non vedrà di buon occhio questa intromissione e si infurierà, intimando i suoi cari di lasciarla in pace. La ragazza affermerà che il futuro è suo, tuttavia Michele cercherà di farla ragionare spiegandole che loro hanno solo cercato di evitare che gettasse all'aria i suoi sacrifici.

Le parole dell'uomo non lasceranno Rossella indifferente, ma quest'ultima deciderà comunque di non andare all'appuntamento con il dottor Volpicelli. Il professore si irriterà molto e, proprio in quel momento, Ilaria ne approfitterà per farsi avanti e scavalcare la sua "amica". Tutto sembrerà perduto insomma, ma Rossella all'ultimo momento cambierà idea. Ma sarà ancora in tempo?