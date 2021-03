Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20 e 45 su Rai 3. Gli spoiler svelano nuovi colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Nella puntata in onda lunedì 22 marzo Filippo (Michelangelo Tommaso) inizierà ad accusare delle forti emicranie. Rossella (Giorgia Gianetiempo) sarà sempre più demotivata. In suo aiuto intervengo i genitori. Nel frattempo Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) saranno costretti ad ascoltare le ansie di prestazione di Cerruti (Cosimo Alberti).

UPAS, trama episodio 22 marzo: Filippo sottovaluta le sue emicranie

Le anticipazioni della puntata del 22 marzo di Un posto al sole rivelano che Filippo accuserà dei forti mal di testa. Il giovane prenderà alla leggera i suoi malesseri, attribuendoli semplicemente alla stanchezza. Sua moglie Serena (Miriam Candurro) invece inizia ad essere allarmata per queste continue emicranie, e vorrebbe che il marito si sottoponesse a degli esami clinici per andare a fondo al problema. Non è da escludere che si tratti di qualcosa di più grave di un banale mal di testa. Dopo un periodo di ritrovata serenità, sembrano tornare le difficoltà per la famiglia Sartori.

UPAS, spoiler puntata 22 marzo: Rossella non riesce a concentrarsi sullo studio

Rossella, dopo la delusione d'amore subita, non riesce a concentrarsi sulla stesura della tesi.

La ragazza comprende di non essere in grado di rispettare i suoi impegni universitari. In questo modo rischia di non riuscire a consegnare l'elaborato in tempo. Se così fosse rischierebbe di perdere ulteriormente la fiducia del professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca), il quale le ha dato già una seconda possibilità in seguito al problema avuto con il pc.

Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci), vedendo la figlia in uno stato di completa demotivazione, decidono di intervenire affinché la ragazza non perda l'opportunità di laurearsi entro la prossima sessione.

UPAS, anticipazioni del 22 marzo: Guido e Mariella pressati dalla tensione di Cerruti

Gli spoiler della puntata del 22 marzo di UPAS svelano che Guido e Mariella saranno alle prese con le ansie che Cerruti ha nei confronti di Bruno (Giovanni Caso).

L'uomo, il quale si sente inferiore al suo compagno, finirà per confidarsi con i suoi amici. Negli ultimi tempi la relazione fra Cerruti ed il dottor Sarti sta subendo alti e bassi. Le differenze culturali e caratteriale hanno generato una sorta di crisi nel loro rapporto di coppia. Inoltre Salvatore, dati i suoi modi semplici e poco inclini al bon ton, crede non essere abbastanza per Bruno. L'intromissione delle rispettive sorelle non facilita di certo il loro dialogo.