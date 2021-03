Continua l'appuntamento con Un posto al sole, la soap tv partenopea in onda quotidianamente su Rai 3 alle ore 20:40.

Le trame dei prossimi appuntamenti anticipano che, negli episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 marzo, vi saranno grossi colpi di scena.

Al centro delle vicende si troverà il personaggio di Filippo, che avrà sempre più spesso a che fare con dei forti mal di testa. L'uomo inizialmente sottovaluterà il problema, per poi decidere di recarsi da un medico.

Intanto Silvia e Michele, nonostante le mille difficoltà, cercheranno di spronare Rossella, alle prese con grossi problemi di cuore e universitari.

Upas, spoiler fino al 26/03: Serena preoccupata per la salute del marito

Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), non vivrà un bel periodo. A causa di intensi mal di testa, l'uomo, deciderà di rivolgersi ad uno specialista. Le anticipazioni di Un posto al sole sottolineano come tali dolori saranno prese inizialmente sottogamba. Dunque, proprio nel momento in cui Serena aveva ritrovato la serenità con il marito, ci sarà quindi spazio per la preoccupazione: Filippo sarà vittima di un imprevisto che andrà a dargli forte preoccupazione e a mischiare tutti gli equilibri raggiunti. La visita a cui si sottoporrà finirà per gettare l'uomo nell'ansia più totale. Le anticipazioni - al momento - non svelano se si tratti di qualcosa di grave o meno.

Trame un Posto al sole: Michele e Silvia consoleranno Rossella

Rossella si troverà a fare i conti con l'inaspettata delusione amorosa concernente il tradimento del fidanzato. L'intera vicenda getterà la ragazza nello sconforto più totale, e tutto ciò le impedirà di dedicarsi interamente alle attività universitarie, facendo così il gioco di Ilaria. Silvia e Michele correranno in aiuto della figlia, ma ciò basterà?

La giovane non si farà perdere d'animo, conclusa la storia con Patrizio, dovrà tentare il tutto per tutto per riuscire a consegnare la tesi completa al relatore, nonché medico Volpicelli. Riuscirà nell'impresa? Nonostante Michele, Silvia cercherà in ogni modo di riconquistare il cuore dell'amato giornalista.

Un posto al sole, anticipazioni: Mariella e Guido in trappola con i fratelli Cerruti

Gli spoiler dei prossimi episodi di Un posto al sole anticipano anche che la coppia composta da Guido e Mariella resterà, per l'ennesima volta, coinvolta nelle brighe di Bice e Salvatore Cerruti.

La causa di tutto ciò è Bice che, nonostante gli avvisi, si continuerà a intromettere nella vita sentimentale del fratello.